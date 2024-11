Zmena výberu riaditeľov škôl pre úspech kurikulárnej reformy je potrebná, čo na to riaditelia?

Slovenské základné školy sa pripravujú na rozsiahle zmeny vďaka kurikulárnej reforme, no otázkou zostáva, či sú riaditelia dostatočne vybavení na zvládnutie tohto náročného procesu. Riaditeľ školy dnes zastáva úlohu nielen pedagóga, ale aj manažéra, ktorý musí riadiť zložité organizačné procesy. Súčasné zákony, ktoré upravujú výber riaditeľov, však nekládli dostatočný dôraz na ich manažérske kompetencie, čo môže ohroziť úspech zavádzania reformy.

Úlohou riaditeľov základných škôl bude v nasledujúcom období zavádzanie radikálnych zmien súvisiacich s implementáciou nového školského vzdelávacieho programu. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Eva Horníková, upozorňuje, že pozícia riaditeľa, ako je obsadzovaná dnes, na to nemusí stačiť. „Riaditeľ školy už dávno nie je len pedagogickým lídrom, ale manažérom, ktorý musí riadiť ľudí, financie, a pritom zabezpečiť vysokú kvalitu vzdelávania. Ak riaditelia nemajú dostatočné manažérske zručnosti, môžu byť prekážkou pri efektívnom zavádzaní kurikulárnych zmien.“

Súčasné požiadavky nezohľadňujú manažérske zručnosti riaditeľov

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sú požiadavky na voľbu riaditeľa základnej školy založené na pedagogickej praxi a odbornej spôsobilosti. Kandidát musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v pedagogike, minimálne päť rokov pedagogickej praxe a absolvovať prípravu na výkon funkcie riaditeľa školy. Eva Horníková však upozorňuje, že tieto požiadavky nezohľadňujú manažérske zručnosti: „Manažérske vzdelanie by malo byť prioritou, pretože efektívne riadenie školy si vyžaduje strategické plánovanie, finančné riadenie a schopnosť viesť tím.“

Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie Edulab, ktorá sa špecializuje na manažérske vzdelávanie pre riaditeľov škôl v rámci projektu Mapa školského know-how: „Riaditeľ školy dnes plní úlohy manažéra stredne veľkého podniku. Bez manažérskeho vzdelania je náročné zvládnuť všetky aspekty, od finančného plánovania po personálnu politiku a zároveň implementovať reformy. Je nevyhnutné, aby riaditelia mali nástroje na vedenie a motiváciu tímu, čo sú kľúčové prvky pre úspešné zavedenie kurikulárnej reformy.“

Súčasný výberový proces na pozíciu riaditeľa školy, ktorý je založený na výberovom konaní organizovanom zriaďovateľom školy (mestom alebo obcou), kladie dôraz na pedagogické znalosti, no odborníci sa zhodujú, že to nestačí. Ján Machaj dodáva: „Výber riaditeľov by mal zohľadňovať nielen pedagogické schopnosti, ale aj ich manažérske zručnosti. Bez nich sa môžu stretnúť s ťažkosťami pri realizácii reformy a riadení školy.“

Zmena podmienok je nevyhnutná pre úspech kurikulárnej reformy

Obaja odborníci sa zhodujú, že zavedenie kurikulárnej reformy si vyžaduje aj zmenu podmienok voľby riaditeľov základných škôl. Horníková uzatvára: „Ak chceme úspešne implementovať kurikulárne zmeny, musíme zabezpečiť, aby riaditelia mali komplexné zručnosti nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v manažmente.“ Machaj dodáva: „Zmena podmienok pre výber riaditeľov je kľúčom k tomu, aby sme v školách mali lídrov, ktorí dokážu zvládnuť komplexné výzvy spojené s reformami a viesť školy k úspechu.“ Odborníci upozorňujú, že aj tieto nové výzvy prichádzajú s modernizáciou školského systému.

Anketa:

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka Základnej školy SNP Ostredková v Bratislave

Riaditeľom chýba manažérske vzdelanie

„Ako riaditeľka školy s 960 žiakmi a 112 zamestnancami sa často stretávam s výzvami, ktoré presahujú moje pedagogické vzdelanie. Potrebujem rozumieť nielen vzdelávaniu, ale aj ekonomickým záležitostiam, vedeniu tímu, motivácii kolegov, byť vizionárom, koncepčne myslieť, ovládať techniky strategického myslenia. Zavádzanie nových foriem vyučovania, ktoré súvisia aj s aktuálnou kurikulárnou reformou, vyžaduje schopnosť správne komunikovať zmeny nielen rodičom, ale aj učiteľom a zamestnancom. Nie vždy sa moje nápady stretli s okamžitou podporou, a práve manažérske zručnosti, ktoré nadobúdam vďaka manažérskym kurzom, mi pomáhajú motivovať kolegov a presadiť potrebné zmeny. Bez ďalšieho vzdelávania v oblasti manažmentu, ktoré nám riaditeľom doposiaľ chýbalo, by bolo veľmi náročné viesť školu efektívne.“

Mgr. Monika Strnková, riaditeľka ZŠ a MŠ Komenského Poprad:

Súčasné kritéria sú nepostačujúce

„Riadiť školu so 601 žiakmi, 190 škôlkarmi a 112 zamestnancami je ako riadiť veľkú firmu. V takejto firme má manažér zvyčajne kvalitné manažérske zručnosti, no my pedagógovia sa im nemôžeme vyrovnať bez ďalšieho vzdelávania. Ako riaditelia nebudeme schopní efektívne riadiť školu bez týchto zručností. Školy dnes čelia množstvu výziev, či už ide o kurikulárnu reformu alebo nové trendy vo vzdelávaní. Jedinou povinnou požiadavkou na riaditeľa dnes sú moduly funkčného vzdelávania, no to nepostačuje s aktuálnymi potrebami. Potrebujeme rozvíjať svoje manažérske zručnosti, aby sme vedeli viesť tím, motivovať kolegov a efektívne zavádzať zmeny. Mne osobne doposiaľ chýbali zručnosti teamleadera ako viesť a nadchnúť svoj tím pre zmeny, ktoré nás čakajú.“