Teherán po desiatich dňoch zvažuje postupné obnovenie internetového prístupu. Pri protestoch medzitým zomreli tisíce ľudí

Iránske úrady zvažujú postupné obnovenie prístupu na internet, ktorý v krajine vypli pred desiatimi dňami v rámci snahy o potlačenie masových protivládnych protestov, ktoré prepukli koncom minulého rok.
Ako v sobotu večer bez ďalších podrobností informovala miestna tlačová agentúra Tasním, „príslušné orgány oznámili postupné obnovenie internetového pripojenia“.
Komunikačná blokáda
V Iráne bola zavedená totálna komunikačná blokáda, keď okrem internetového pripojenia boli niekoľko dní prerušené textové správy, medzinárodné hovory a niekde aj domáce telefonáty. Podľa ľudskoprávnych organizácií bolo dôvodom blokovania zabrániť šíreniu informácií o brutálnom potlačení protestov bezpečnostnými silami iránskeho režimu.
Americké sprisahanie. Iránsky duchovný vodca obvinil USA z podnecovania protestov, za obete nesie vinu Trump
Teherán zatiaľ nezverejnil oficiálny počet obetí stretov medzi demonštrantmi a poriadkovými silami. Organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Nórsku uvádza, že sa jej podarilo overiť 3 428 zabitých, pričom skutočný počet môže byť podľa nej niekoľkonásobne vyšší.
Zahraniční nepriatelia
Niektoré odhady hovoria dokonca až o 20-tisíc obetiach. Opozičná televízia Iran International so sídlom mimo krajiny uvádza s odvolaním sa na vládne a bezpečnostné zdroje najmenej 12-tisíc zabitých.
Katar varuje pred eskaláciou medzi USA a Iránom. Dôsledky by boli katastrofické
Iránske úrady obviňujú svojich zahraničných nepriateľov, predovšetkým Spojené štáty a Izrael, že ich podpora a podnecovanie viedli k premene pôvodne pokojných protestov proti zlej hospodárskej situácii na násilné protivládne demonštrácie.