Teherán po desiatich dňoch zvažuje postupné obnovenie internetového prístupu. Pri protestoch medzitým zomreli tisíce ľudí

Podľa ľudskoprávnych organizácií bolo dôvodom blokovania zabrániť šíreniu informácií o brutálnom potlačení protestov bezpečnostnými silami iránskeho režimu.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Britain Iran Protest
Iránske vlajky na londýnskom zhromaždení na podporu protivládnych protestov v Iráne, 17. január 2026. Foto: AP Photo/Alberto Pezzali
Irán Iné správy Iné správy z lokality Irán

Iránske úrady zvažujú postupné obnovenie prístupu na internet, ktorý v krajine vypli pred desiatimi dňami v rámci snahy o potlačenie masových protivládnych protestov, ktoré prepukli koncom minulého rok.

Ako v sobotu večer bez ďalších podrobností informovala miestna tlačová agentúra Tasním, „príslušné orgány oznámili postupné obnovenie internetového pripojenia“.

Komunikačná blokáda

V Iráne bola zavedená totálna komunikačná blokáda, keď okrem internetového pripojenia boli niekoľko dní prerušené textové správy, medzinárodné hovory a niekde aj domáce telefonáty. Podľa ľudskoprávnych organizácií bolo dôvodom blokovania zabrániť šíreniu informácií o brutálnom potlačení protestov bezpečnostnými silami iránskeho režimu.

Teherán zatiaľ nezverejnil oficiálny počet obetí stretov medzi demonštrantmi a poriadkovými silami. Organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Nórsku uvádza, že sa jej podarilo overiť 3 428 zabitých, pričom skutočný počet môže byť podľa nej niekoľkonásobne vyšší.

Zahraniční nepriatelia

Niektoré odhady hovoria dokonca až o 20-tisíc obetiach. Opozičná televízia Iran International so sídlom mimo krajiny uvádza s odvolaním sa na vládne a bezpečnostné zdroje najmenej 12-tisíc zabitých.

Iránske úrady obviňujú svojich zahraničných nepriateľov, predovšetkým Spojené štátyIzrael, že ich podpora a podnecovanie viedli k premene pôvodne pokojných protestov proti zlej hospodárskej situácii na násilné protivládne demonštrácie.

Okruhy tém: Internetové pripojenie iránsky režim izraelsko-iránsky konflikt Protesty v Iráne
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk