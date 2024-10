Kurikulárna reforma musí zmeniť aj tradičné triedy. Žiaci už nebudú sedieť v klasických laviciach

Po zmene učebných osnou a rozdelení ročníkov do troch cyklov, sa v rámci kurikulárnej reformy mení aj sedenie žiakov v laviciach. Nové štandardy pre školské prostredie totiž kladú dôraz na tímovú prácu, participatívne vzdelávanie a interaktívne učenie, ktorému už nebude vyhovovať sedenie žiakov v radoch za sebou v tradičných triedach. Moderné triedy, odzrkadľujúce inovatívne vzdelávanie, podobné tým zo svetových metropol, sa už stávajú realitou aj na Slovensku. Riaditeľ základnej školy z Michaloviec Mgr. Slavko Pavolko dokázal, že ich je možné vybudovať aj u nás. Na východe Slovenska, v malom meste, zriadil triedy 21. storočia, ktoré spĺňajú najnovšie štandardy pre aktuálnu kurikulárnu reformu.

„Ak chceme, aby naše školy uspeli v prechode na nové učebné osnovy a prístupy, musíme začať so zmenou vyučovacích priestorov. Vzdelávanie dnes už nie je o pasívnom prijímaní informácií, ale o spolupráci, diskusii a aktívnom zapájaní žiakov,“ uvádza Eva Horníková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska. Staré modely tried, kde deti sedeli v radoch a učiteľ bol oddelený od žiakov za katedrou, už nie sú dostatočné pre moderné vyučovacie metódy.

Prví priekopníci už aj na Slovensku

Základná škola v Michalovciach sa stala priekopníkom v tejto oblasti. Riaditeľ Mgr. Slavko Pavolko nielenže premenil svoje triedy na moderné, flexibilné priestory, ale svoje skúsenosti odovzdáva aj ďalším školám. „Naša trieda už nevyzerá tak, ako predtým. Deti nesedia staticky v laviciach, ale pracujú v skupinách, využívajú interaktívne tabule, tabletové stanice a pohyblivé nábytkové riešenia, ktoré podporujú rôzne štýly učenia,“ vysvetľuje Pavolko adodáva, že tieto zmeny im umožnili lepšie zapojiť deti do vyučovacieho procesu a vytvárať dynamické prostredie, kde sa žiaci učia aj jeden od druhého.

Ako vybudovať modernú triedu

Zavádzanie takýchto inovatívnych tried však vyžaduje dobrú prípravu a strategické plánovanie. Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB, ktorá sa zameriava na podporu vzdelávania v online prostredí, spolupracuje s Pavolkom na online projekte Mapa školského know-how, ktorého súčasťou je i zameranie na pomoc školám s premenou tried. „Nie je to len o financovaní, ale aj o správnom prístupe. Školy potrebujú vedieť, ako maximálne využiť dostupné priestory a technológie, aby podporili učenie a zároveň boli pripravené na tímovú prácu a projektové vzdelávanie,“ vysvetľuje Machaj a dodáva, že pre úspech kurikulárnej reformy je nevyhnutné, aby učitelia a riaditelia pochopili dôležitosť moderného školského prostredia.

Koľko to stojí?

Otázka financovania je jednou z najčastejších pri realizácii takýchto projektov. Podľa Pavolka nemusí byť vybudovanie modernej triedy extrémne nákladné. „Začali sme s malými krokmi – zmenili sme rozloženie nábytku, zaviedli sme mobilné tabule a interaktívne prvky. Postupne sme pridávali ďalšie technológie. Celkové náklady závisia od vybavenia, ktoré škola chce použiť, ale investícia sa vždy vyplatí v podobe aktívnejších a angažovanejších žiakov.“

Prečo je moderná trieda dôležitá

Moderné triedy umožňujú učiteľom byť bližšie k žiakom a vzdelávať ich participatívnym spôsobom. „Deti dnes potrebujú byť súčasťou procesu učenia, mať možnosť diskutovať, tvoriť a riešiť problémy v tímoch. Takéto prostredie nielenže podporuje vzdelávacie ciele kurikulárnej reformy, ale aj rozvíja mäkké zručnosti, ako sú tímová práca, kritické myslenie a kreativita,“ dodáva prezidentka Združenia Základných škôl Slovenska Eva Horníková.

Žiakom majú väčší záujem o vyučovanie

Podľa Pavolka sa atmosféra v triedach úplne zmenila. „Žiaci majú oveľa väčší záujem o vyučovanie. Sú motivovaní spolupracovať, a to najmä preto, že ich prostredie podporuje aktívne zapojenie. Učitelia tiež oceňujú flexibilitu – môžu prechádzať medzi žiakmi, pracovať v menších skupinách a lepšie reagovať na individuálne potreby detí,“ hovorí.

Pre úspech kurikulárnej reformy je nevyhnutné, aby sa školy prispôsobili novým požiadavkám na vzdelávacie priestory. Inovatívne triedy, ktoré umožňujú interaktívne a participatívne vzdelávanie, sú kľúčom k budúcemu úspechu žiakov. „Nie je to len o zmene učebných osnov, ale aj o zmene spôsobu, akým deti učíme. Ak chceme, aby naše deti uspeli, musíme im dať prostredie, kde môžu naplno rozvíjať svoj potenciál,“ uzatvára Ján Machaj.