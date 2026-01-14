Tento rok bude podľa Druckera zlomový, ministerstvo začína s najväčšou reformou vzdelávania za 20 rokov - VIDEO

Aktuálny rok bude podľa ministerstva školstva pre slovenské školstvo zlomový. Rezort začína s implementáciou najväčšej a najkomplexnejšej reformy vzdelávania za ostatných 20 rokov. Ako Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR priblížilo, reforma stojí na legislatívnom balíku siedmich navzájom prepojených zákonov, ktoré menia systém škôl, od materských až po vysoké.
„Nevstupujeme len do nového roka, ale do kľúčovej fázy modernizácie vzdelávania. Ide o premyslenú reformu, ktorá má jasný cieľ – férovejšie školstvo, lepšiu prípravu detí na život v 21. storočí a silnejšie postavenie učiteľov,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Základný pilier
Jeho ministerstvo doplnilo, že základným pilierom reformy je rovnaká šanca pre všetky deti, a to už od útleho veku. Povinné predprimárne vzdelávanie sa postupne bude rozširovať, čo by malo napomôcť znižovaniu nerovnosti ešte pred nástupom do základnej školy. Taktiež by malo reálne garantovať právo na miesto v materskej škole. Za dôležitú zmenu označuje rezort školstva aj zavedenie verejných školských obvodov a inštitútu verejného poskytovateľa. Tým by sa mali zabezpečiť jasné pravidlá a férové využívanie verejných zdrojov.
„Reforma modernizuje vzdelávanie na stredných a vysokých školách. Na stredných školách sa pripravujú zmeny vrátane povinnej dvojúrovňovej maturity od roku 2027 a posilnenia odborného vzdelávania prostredníctvom centier excelentnosti. Vysoké školy čaká moderný legislatívny rámec s menšou administratívnou záťažou, povinnými doktorandskými školami, väčšou flexibilitou pre študentov a silnejším prepojením štúdia s praxou,“ uvádza MŠVVaM SR. Rezort školstva zdôraznil, že osobitná pozornosť je venovaná bezpečiu v školách.
Ochrana duševného zdravia
Po prvýkrát v histórii je legislatívne ukotvená aj systémová ochrana duševného zdravia učiteľov a žiakov, rovnako posilňuje aj ich ochrana pred útokmi, nátlakom a ohováraním. Reforma okrem iného prináša aj novú kategóriu „učiteľ kandidát“, ktorá by mala napomôcť riešeniu nedostatku pedagógov, ale aj ďalšie nástroje, napríklad zrýchlenie procesu atestácií. Cieli aj na zredukovanie byrokracie a prechod k digitálnemu štátu. Odbúrať papierovanie môžu napríklad jednotná platforma e-Prihlášok aj automatizovaná výmena údajov.
„Uvedomujem si, že takéto zmeny vyvolávajú otázky. Preto máme jasný harmonogram a dostatočné prechodné obdobia, aby sa školy aj zriaďovatelia vedeli prispôsobiť,“ zdôraznil minister Drucker. Okrem samotnej reformy má rezort školstva v tomto roku ďalšie konkrétne priority, najvýznamnejšou je implementácia kurikulárnej reformy na všetkých základných školách. V pláne je tiež pripravenie návrhu zmien pre stredné školy.
Optimalizácia siete škôl
„Medzi priority patrí aj bezpečie a prevencia, príprava zákona o ochrane mládeže pred radikalizáciou a extrémizmom, národná stratégia podpory talentov či systematické využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní. Cieľom je, aby AI pomáhala znižovať administratívu, podporovala učenie na mieru a zároveň nevytvárala nové nerovnosti,“ uviedlo ministerstvo.
Doplnilo, že významnou témou bude aj optimalizácia siete základných škôl, na ktorej bude pracovať s partnermi podľa memoranda. Cieľom je nastavenie udržateľnej siete a kvalitnej dostupnosti. Medzi prioritami je aj príprava metodiky pre tvorbu školských obvodov, podpora školských klastrov či zlepšenie dostupnosti vzdelávania, medzi iným aj vízie a financovania školských autobusov.
Od plánov k výsledkom
„Rezort sa zároveň zameria na podporu strategických a nedostatkových odborov, bude pokračovať v projektoch desegregácie a rediagnostiky, podporí komunitné vzdelávanie a posilní riadenie škôl na základe dát prostredníctvom projektov ako EduRadar,“ avizuje ministerstvo školstva s tým, že sa bude zameriavať aj na dátovú politiku a informatickú podporu školstva. Skvalitnenie dát a zredukovanie administratívy pre školy majú priniesť revízia zberu a využívania údajov, rozvoj e-Prihlášok či pasportizácia školských objektov a digitalizácia procesov.
„Rok 2026 je rokom, keď sa školstvo posúva od plánov k výsledkom. Chceme, aby školy cítili reálnu podporu, rodičia mali istotu a učitelia viac času na prácu s deťmi, nie na papierovanie. Vzdelávanie sa konečne stáva skutočnou prioritou – nie v rečiach, ale v činoch,“ uzavrel Drucker. Potrebné informácie o reforme môžu školy, rodičia, učiteľstvo, študentstvo aj odborná verejnosť nájsť na novom webovom portáli reforma.iedu.sk.