Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok odporučilo svojim občanov, aby necestovali do Moldavska, v ktorom podľa nich dochádza k „diskriminácii“ a „obťažovaniu“ ruských cestujúcich zo strany miestnych colných úradov.
Ako píše exilový portál The Moscow Times, ministerstvo tvrdí, že na medzinárodnom letisku v Kišiňove dochádza k ponižujúcim kontrolám ruských občanov, po ktorých často nasledovalo zamietnutie vstupu z „malicherných dôvodov“. Úrady tiež údajne zámerne zdržiavali kontroly, aby ruskí cestujúci zmeškali let, a v niektorých prípadoch došlo aj k ich zadržaniu.
Spoja sa Rumunsko a Moldavsko do jedného štátu? Bukurešť i moldavská prezidentka by to podporili
Moskva obviňuje moldavské orgány z ignorovania jej diplomatických žiadostí o prístup k ruským občanom, čo podľa nej prakticky znemožňuje konzulárnu pomoc. „Vzhľadom na uvedené riziká ruské ministerstvo dôrazne odporúča zvážiť cestovanie do Moldavska,“ uvádza ministerstvo vo vyhlásení.
Moldavsko obvinenia odmietlo ako skresľovanie reality. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že krajina je bezpečná pre všetkých návštevníkov, neexistujú žiadne bezpečnostné hrozby a moldavské orgány postupujú v súlade s medzinárodnými štandardmi a s rešpektom k ľudským právam.
Moldavsko, štát s 2,4 milióna obyvateľov a ruskou menšinou, začalo v roku 2024 prístupové rokovania s Európskou úniou (EÚ) v roku 2024. Miestne úrady zároveň obvinili Kremeľ, že investoval stovky miliónov dolárov do zasahovania do moldavských volieb.