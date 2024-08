Stredoškoláci chcú využívať cestovné benefity aj medzi maturitou a nástupom na výšku, študentská rada apeluje na ministrov

Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) apeluje na ministerstvá dopravy a školstva, aby mohli maturanti využívať cestovné benefity aj v období medzi maturitou a nástupom na vysokú školu. Rada upozornila, že študenti stredných škôl po absolvovaní maturity začiatkom leta obvykle strácajú nárok na zľavnené cestovné, keďže už nie sú považovaní za študentov strednej školy, a tento nárok znovunadobudnú po zápise na vysokú školu.

SRSŠ uviedla, že v súvislosti s tým dostala v poslednom čase desiatky podnetov od študentov, ktorí už strednú školu ukončili, no ešte nezačali študovať na vysokej škole. Za problematické považuje Rada to, že počas letných mesiacov ostáva takmer trojmesačné okno, počas ktorého mladí ľudia nemajú nárok na zľavnené či bezplatné cestovné, vzhľadom na to, že nie sú považovaní ani za študentov strednej, ani vysokej školy.

„Keďže budúci žiaci vysokých škôl využívajú letné mesiace na cestovanie za ich budúcimi vysokými školami, strata nároku na zľavnené cestovné lístky pre nich predstavuje veľkú finančnú záťaž,“ uvádza ŠRSŠ.

Obracia sa na Ministerstvo dopravy SR a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, aby zabezpečili, že budúcoroční maturanti budú môcť využívať cestovné benefity i počas obdobia medzi stredoškolským a vysokoškolským štúdiom.

„Sme otvorení spolupráci s orgánmi štátnej a verejnej správy v nájdení vhodného a spravodlivého riešenia,“ avizuje ŠRSŠ. Zároveň Študentská rada stredných škôl žiada o stretnutie a diskusiu o tomto probléme i ministra dopravy Jozefa Ráža (nom. Smer-SD).