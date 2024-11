Parlament neschválil novelu SNS, ktorá mala zakázať „propagáciu netradičných sexuálnych orientácií" na školách

Parlament tento týždeň neschválil novelu školského zákona, ktorá mala priniesť prísny zákaz akejkoľvek propagácie, šírenia alebo podpory názorov týkajúcich sa netradičných sexuálnych orientácií na školách. Predložili ju poslanci Slovenskej národnej strany (SNS).

Politická a ideologická propaganda na školách

Pri hlasovaní získala podporu len u jedenástich poslancov, nehlasovali sa za ňu ani koaliční partneri národniarov. Väčšina klubu Hlasu-SD aj Smeru-SD sa zdržala. Predseda SNS Andrej Danko takýto výsledok očakával, ako avizoval 7. novembra na tlačovej besede ešte pred hlasovaním. Napriek tomu nevidel dôvod na stiahnutie novely.

„My sme v Slovenskej národnej strane presvedčení, že k deťom do 18 rokov by sa mala dostať len osoba, ktorá bude schválená príslušnou radou školy, alebo bude garancia toho, že nejde ovplyvňovať zdravý vývoj detí. Rodičia musia mať podľa neho garanciu toho, že keď odnesú ráno svoje dieťa do školy, tak im ich nebude v škole niekto politicky alebo ideologicky ovplyvňovať,“ povedal Danko.

SNS chce zaviesť aj pokuty

Predseda národniarov je presvedčený, že už schválené riešenie ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) v podobe informovaného súhlasu rodičov na aktivity na školách nad rámec vzdelávacích osnov nie je dostatočné. SNS považuje za správne zaviesť aj pokuty. Maximálna výška pokuty bola v ich návrhu stanovená na 30 000 eur, pričom pokutu by bolo možné uložiť aj opakovane.

„My sme za to, že keď niekto poruší pravidlo, má platiť pokutu. A to je ten rozdiel prístupu pána Druckera. Pán Drucker je v tom na náš vkus príliš slniečkarsky. My sme zástancovia tvrdšieho prístupu a toho, že ak nejaký riaditeľ poruší toto pravidlu a k môjho maloletému dieťaťu pustí nejakú osobu, ktorá ho bude ideologicky ovplyvňovať, ja chcem, aby on ako osoba alebo škola za to zaplatili pokutu,“ povedal Danko.

Zákon z dielne SNS vymedzoval, čo je to „netradičná sexuálna orientácia“. Podľa poslancov SNS sa pod týmto pojmom sa rozumie „akákoľvek sexuálna orientácia, ktorá sa odchyľuje od tradičného chápania vzťahu medzi mužom a ženou“.