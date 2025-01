Na ministerstve školstva pôsobí pracovná skupina, ktorá sa venuje návrhu na zmeny v maturitných skúškach

Na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pôsobia rôzne pracovné skupiny pre viaceré kľúčové témy, medzi nimi aj skupina, ktorá sa venuje návrhu na zmeny v maturitných skúškach.

Pre agentúru SITA to uviedol Odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM SR v reakcii na otázky týkajúce sa možných zmien v maturitných skúškach. Tie avizoval začiatkom tohto roka na tlačovej besede Tomáš Drucker (Hlas-SD) pri predstavovaní priorít roka 2025.

Diskutujú aj s vysokými školami

V rámci toho spomenul napríklad akceptáciu maturít pre potreby vysokoškolského vzdelávania, v tomto smere diskutujú aj s vysokými školami o tom, ako by bolo možné využiť výsledky maturít pri prijímacích konaniach. Diskutuje sa podľa neho aj o maturite z matematiky či viacúrovňovej maturitnej skúške z niektorých predmetov.

„Vzhľadom na to, že stále prebieha diskusia s kľúčovými partnermi o podobe zmien pri maturitách, nie je možné poskytnúť v tejto chvíli detailnejšie informácie,“ uviedlo ministerstvo.

Agentúra SITA sa obrátila aj na Študentskú radu stredných škôl (ŠRSŠ) s otázkou, či participuje na tejto diskusii, a aké konkrétne zmeny v maturitných skúškach by najväčšmi uvítali.

Odmietajú povinnú maturitu z matematiky

„Študentská rada stredných škôl bola súčasťou Programovej pracovnej skupiny pre reformu maturitnej skúšky. Na stretnutiach sme prezentovali pohľad študentov na aktuálny systém maturít a zdôraznili potrebu zohľadnenia rôznorodosti talentov a záujmov študentov pri navrhovaní zmien,“ uviedol predseda ŠRSŠ Viliam Dominik Ďuraš.

Pokiaľ ide o návrhy Rady, Ďuraš uviedol, že odmietajú zavedenie povinnej maturity z matematiky. Takéto opatrenie by podľa ŠRSŠ neprinieslo zlepšenie kvality vzdelávania, no mohlo by znevýhodniť študentstvo, ktoré sa zameriava na humanitné či umelecké smery.

Zástupcovia stredoškolákov sú toho názoru, že vzdelávací systém by mal podporovať rozmanité schopnosti a záujmy, nie uniformizovať ich. Poukázali tiež na výsledky prieskumu medzi 15-tisíc stredoškolákmi, z ktorých viac než 80 percent vyjadrilo k povinnej maturite z matematiky odmietavé stanovisko.

Žiadajú o rokovanie s ministrom

„Naopak, podporujeme prechod na elektronickú formu maturitnej skúšky, ktorá by mohla zabezpečiť efektívnejší a objektívnejší proces hodnotenia. Digitalizácia školstva je nevyhnutná, aby zodpovedala potrebám modernej spoločnosti a zvýšila konkurencieschopnosť našich absolventov,“ uviedol Ďuraš.

Avizoval tiež, že majú v pláne ďalší prieskum medzi stredoškolákmi, ktorý by im mal pomôcť získať aktuálne názory študentov na pripravované zmeny aj celkový stav školstva.

„Veríme, že ich hlas by mal byť kľúčovou súčasťou rozhodovania o reformách,“ dodal predseda ŠRSŠ s tým, že sú toho názoru, že akákoľvek zmena v maturitných skúškach by mala byť výsledkom dôslednej analýzy a širokej diskusie medzi všetkými relevantnými aktérmi.

„ŠRSŠ je pripravená naďalej aktívne participovať na tomto procese a prinášať podnety od študentov, ktorých záujmy zastupujeme. Zároveň plánujeme opäť požiadať o rokovanie s ministrom školstva, kde by sme riešili aj vyššie spomenuté témy,“ uzavrel Ďuraš.