SK8 apeluje na ministra školstva, aby ich prizval do diskusie o zvyšovaní platov učiteľov

Samosprávne kraje apelujú na ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby ich prizval do diskusie o zvyšovaní platov učiteľov.

Plánovanie zvýšenie

Združenie samosprávnych krajov SK8 považuje za znepokojujúce, že ich šéf rezortu školstva nepozval do diskusie o plánovanom zvýšení platov v školstve o sedem percent.

Diskusia a spolupráca je podľa nich potrebná na to, aby navrhované opatrenia priniesli zlepšenie v školstve, no neohrozili finančnú stabilitu regiónov.

„Samosprávne kraje spravujú jednu z najrozsiahlejších agend v oblasti školstva, ktorá zahŕňa stredné školy, špeciálne školy, jazykové školy, umelecké školy a školské zariadenia. Naša úloha je kľúčová nielen pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávacieho procesu, ale aj pri efektívnom financovaní a správe týchto inštitúcií,“ upozorňuje SK8.

Finančný tlak

Združenie upozornilo, že navrhované zvýšenie platov v školstve by mohlo byť presunuté na samosprávy. To by podľa nich znamenalo ďalší finančný tlak na samosprávne kraje, ktoré podľa nich už v súčasnosti bojujú s konsolidáciou a podfinancovaním školstva.

„Takýto krok bez predchádzajúcej konzultácie s naším združením považujeme za nesystémový a nerešpektujúci ústavnú úlohu samosprávnych krajov,“ dodali.