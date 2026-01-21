Izraelský útok zabil v Pásme Gazy troch novinárov, tvrdí miestna civilná obrana

Traja novinári zahynuli v stredu pri izraelskom útoku v centrálnej časti Pásma Gazy, uviedla miestna civilná obrana. K incidentu došlo napriek platnému prímeriu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.
Podľa vyhlásenia civilnej obrany boli „telá troch novinárov zabitých pri izraelskom leteckom útoku v oblasti al-Zahra juhozápadne od mesta Gaza prevezené do Nemocnice mučeníkov al-Aksá v meste Dajr al-Balah“.
Civilná obrana identifikovala obete ako Muhammada Salaha Kaštu, Abdula Raúfa Šáta a Anasa Ghneíma. Šát v minulosti pracoval pre agentúru AFP ako nezávislý fotograf a kameraman. Izraelská armáda na žiadosť o vyjadrenie uviedla, že správy o incidente preveruje.
Hamas vládne
Civilná obrana, ktorá v Pásme Gazy funguje ako záchranná zložka pod správou militantného palestínskeho hnutia Hamas, už skôr uviedla, že izraelský dronový útok zasiahol „civilné vozidlo“ v blízkosti oblasti Al-Zahra.
Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu, izraelské sily od nadobudnutia platnosti prímeria zabili najmenej 466 Palestínčanov. Izraelská armáda naopak uviedla, že počas rovnakého obdobia militanti zabili troch jej vojakov.
Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) uviedla, že izraelské sily zabili v Pásme Gazy medzi decembrom 2024 a decembrom 2025 najmenej 29 palestínskych novinárov.
Desivá štatistika
Najsmrtiacejším jednotlivým útokom bol tzv. dvojitý úder na nemocnicu na juhu Gazy 25. augusta, pri ktorom zahynulo päť novinárov vrátane dvoch spolupracovníkov medzinárodných agentúr Reuters a Associated Press (AP).
Celkovo od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael, zahynulo takmer 220 novinárov. Podľa údajov RSF je Izrael už tretí rok po sebe krajinou s najvyšším počtom zabitých pracovníkov médií na svete.
Minulý týždeň americký splnomocnenec pre Blízky východ Steve Witkoff oznámil začiatok druhej fázy prímeria v Pásme Gazy, ktorá má podľa neho vytvoriť podmienky pre obnovu územia a demilitarizáciu všetkých ozbrojených frakcií.