Ministerstvo školstva spúšťa nový projekt, zber dát má pomôcť v analýzach dôležitých oblastí

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR spúšťa nový projekt zameraný na zber dát, ktoré by mali slúžiť na analýzy dôležitých oblastí v školstve. Národný projekt Podpora tvorby vzdelávacích politík založených na dôkazoch pre obdobie 2024 – 2029 bude realizovať Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) a smerovať by naň malo 2,4 milióna eur.

Strategické riadenie vzdelávania

„Projekt prichádza v čase, keď je potrebné posilniť strategické riadenie vzdelávania na Slovensku a podložiť legislatívne zmeny kvalitnými analýzami, ktorým predchádza zber dát,“ uvádza ministerstvo školstva. V rámci projektu by mal byť vypracovaný plán hodnotenia pre materské, základné i stredné školy. Ako rezort školstva ozrejmil, systematický zber dát a ich analýza sa začnú v konkrétnych oblastiach.

„Hodnotenie bude zamerané na strategicky dôležité oblasti vo vzdelávaní, vybrané opatrenia v Pláne obnovy a odolnosti SR či Programe Slovensko,“ približuje ministerstvo.

Rezort uviedol, že v projekte by mali byť využité rozličné metódy hodnotenia, medzi nimi aj behavoriálne experimenty, ktoré by mali umožniť testovať vplyvy rôznych opatrení priamo v teréne.

„Tým bude garantované pravidelné prieskumy, ktoré poskytnú spätnú väzbu od pedagogických, odborných zamestnancov, žiakov, študentov a ďalších aktérov vo vzdelávacom systéme,“ vysvetľuje ministerstvo.

Zbieranie spätnej väzby

Dodáva, aktivity by mali zahŕňať aj medzinárodnú spoluprácu a výmenu poznatkov so zahraničím. Pracovníci IVP by si na workshopoch, školeniach či stážach mali vymieňať skúsenosti s expertmi zo štátov EÚ, aj z medzinárodných organizácií.

Ministerstvo podotklo, že viaceré projekty hradené z európskych či národných zdrojov sa sústreďujú na konkrétne výsledky, no potom sa už neskúma ich vplyv na kvalitu vzdelávania. MŠVVaM SR zdôraznilo, že za účelom lepšieho prispôsobenia vzdelávacích politík súčasným potrebám, je nutné systematické zbieranie spätnej väzby.

„Ak chceme robiť systematické zmeny, ktoré budú mať vplyv na budúcnosť vzdelávania, nemôžeme sa rozhodovať na základe pocitov alebo neúplných informácií. Potrebujeme hĺbkové analýzy, o ktoré sa budeme môcť oprieť a diskusiu na základe dát,“ vyjadril sa minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).