Budú mať základné aj stredné školy kamery? Šutaj Eštok ich chce zaviesť aj pre bombové hrozby

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce aj v súvislosti s opakovanými bombovými hrozbami voči školám predložiť na vládu národný projekt kamerového systému pre základné a stredné školy. Ako v stredu uviedol pre médiá, projekt by sa mal týkať zhruba 3 200 škôl.

Konkrétne by jedna škola mala podľa ministra mať šesť až 10 kamier, ktoré by monitorovali, kto vstupuje do areálu školy. Náklady na takýto projekt by podľa neho mali predstavovať zhruba 60 miliónov eur.

Kamery by mali čítať tváre

Podľa ministra by nemalo v tomto prípad ísť len o „jednoduché“ kamery, ale také, ktoré vedia „čítať tváre“ pre odhalenie ľudí s trestným záznamom.

Ako ďalej zdôraznil, ak sa mu projekt nepodarí predložiť na nasledujúce rokovanie vlády, mal by byť predložený na tom ďalšom.

Predpokladané náklady

„Finančné náklady sa hýbu niekde – na jednu školu v priemer od 15-tisíc do 20-tisíc eur,“ povedal Šutaj Eštok. Doplnil, že školy, ktoré by mali o kamerové systémy záujem, sa budú do projektu prihlasovať.

„Urobíme všetko pre to, aby tento projekt do niekoľkých dní bol na stole, aby ho vláda schválila. Aby sme tak dali jasnú garanciu aj rodičom, ktorí majú prirodzený strach o svoje deti, aby vedeli, kto sa okolo ich škôl hýbe,“ dodal minister vnútra.