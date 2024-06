Inštitút školského ombudsmana sa nezriadi, návrh Matovičovho hnutia neposunuli do druhého čítania

Cieľom bolo zvýšiť ochranu práv tých osôb, ktoré vo vzdelávacom a výchovnom procese na školách „ťahajú za kratší koniec“. Medzi takéto osoby patria deti, žiaci, študenti, zákonní zástupcovia či učitelia. Podľa poslancov sa neraz stávajú obeťami arogancie moci reprezentovanej školami.

Úlohou školského ombudsmana malo byť „dozeranie na to, aby práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb naprieč celým školstvom požívali silnú ochranu z pozície nezávislého ‚dozorcu‘“. Na školského ombudsmana by sa mohol obrátiť každý, podľa ktorého v danej situácii dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Keby školský ombudsman zistil porušovanie práv u niektorej zo spomínaných osôb, spísal by o tom „vyjadrenie“, v ktorom môže navrhnúť prostriedky nápravy. Orgán, voči ktorému by smeroval ombudsmanov podnet, by bol povinný vykonať nápravu. Ak by tak neurobil, ombudsman by sa mohol obrátiť na vládu či Národnú radu SR.

Školský ombudsman by v prípade odobrenia návrhu bol zároveň povinný predkladať parlamentu správu o činnosti. Volila by ho Národná rada SR a tá istá fyzická osoba by mohla byť na túto pozíciu zvolená najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Ombudsmanovo funkčné obdobie by trvalo päť rokov.