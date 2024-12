Štát sa pripravuje na spustenie projektu nájomného bývania, podľa Fica už čoskoro môže vzniknúť tisíc nových bytov - VIDEO

Blížime sa k finalizácii všetkých rozhodnutí, ktoré sú potrebné na to, aby sa projekt nájomného bývania podporovaného štátom dostal do života. Sú podpísané zmluvy s dvoma veľkými spoločnosťami a obe sa zaviazali dodať po 500 bytov.

Na tlačovej besede po návšteve Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania to uviedol premiér Robert Fico.

Rokovania s investormi a samosprávami

S predstaviteľmi Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania, ktorá má na starosti projekt na podporu nájomného bývania, hovoril o najbližších krokoch na spustenie projektu.

Ako uviedol Fico, agentúra musí začať intenzívne rokovania s dvoma investormi, ktorí už podpísali dohody so štátom a majú výhodu 5 % DPH, aby čo najrýchlejšie vložili do systému prvé byty, kde bude platiť príspevok od zamestnávateľa. Pri jednej, aj pri druhej spoločnosti ide o 500 bytov.

Úlohou agentúry je čo v najkratšom čase, pravdepodobne ešte v januári, zorganizovať celoslovenské stretnutie s predstaviteľmi samospráv. Samosprávy totiž poskytujú investorom pozemky.

Taktiež musí urobiť monitoring všetkých veľkých stavebných spoločností na Slovensku, ktoré stavajú byty a zistiť, či ich projekty nemôžu byť súčasťou nového projektu štátom podporovaného nájomného bývania.

Napokon, podľa Fica, musia čo najrýchlejšie zmeniť príslušné vládne nariadenie, “ktoré je príliš formalistické a obsahuje celý rad rôznych pripomienok”. S novelizáciou počíta v januári.

Štandardné nájomné byty s regulovaným nájmom

“Toto nie sú žiadne sociálne nájomné byty,” upozornil premiér. Pôjde o štandardné nájomné byty s komerčným nájomným, ktoré však bude do určitej miery podľa Fica regulované.

Projekt má význam tiež pre zamestnávateľov, ktorí budú môcť svojim zamestnancom prispievať na bývanie a tým si ich stabilizovať. Môže to urobiť štát, ale aj súkromná spoločnosť.

Premiér tvrdí, že pôjde o kvalitne vybavené nájomné byty, s kuchyňou, sanitou a podlahovou plochou od 27 m2 do 90 m2. To, kde sú byty potrebné bude riadiť Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania. Nájmy podľa Fica budú rozdielne, iné budú v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Štandardný nájom v 3-izbovom byte s maximálnou plochou 90 m2 bude do 800 eur.

Príspevok na nájom môže poskytnúť zamestnávateľ

“Pokiaľ ide o príspevok, ktorý môže poskytnúť zamestnávateľ, tak tento nájom môže byť o 200 až 250 eur nižší. Ďalšia výhoda je v tom, že na tento projekt je dohodnutá 5-percentná DPH,” konštatoval premiér. Dodal, že Európska komisia to označila za povolenú pomoc, nejde tak o neoprávnenú štátnu pomoc.

Premiér s ministrom dopravy Jozefom Rážom koncom novembra informovali, že štát od januára spúšťa podporu nájomného bývania. Podporu, teda 5-percentnú DPH získajú súkromní investori na štandardné na komerčnej báze postavené nájomné byty.

O tom, kto sa dostane k nájomnému bytu, budú rozhodovať štátni úradníci zo štátnej agentúry na podporu nájomného bývania. Registračné formuláre by mala agentúra zverejniť začiatkom budúceho roka. Dve dôležité podmienky pre záujemcov sú – príjem do zhruba 2 200 eur a nevlastniť inú nehnuteľnosť.