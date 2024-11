Štát od budúceho roka spúšťa podporu nájomného bývania, Fico s Rážom predstavili pravidlá výberu nájomcov (video)

Od začiatku nového roka by sa mal spustiť toľko sľubovaný projekt s nájomným bývaním. Ako uviedol na piatkovej tlačovej besede predseda vlády Robert Fico, od januára budúceho roka štát spúšťa podporu nájomného bývania.

„Ideme podporovať súkromných investorov, ktorí chcú postaviť štandardné na komerčnej báze postavené nájomné byty. Bez veľkých sľubov, bez vykrikovania sme rok tvrdo robili, a teda môžeme oznámiť, že sú vytvorené všetky podmienky na to, aby súkromní investori zo Slovenska, zo zahraničia sem prišli a začali stavať nájomné byty. My už viac nemôžeme na podporu investorov urobiť, pretože samotná 5-percentná DPH a možnosť zamestnávateľa zaplatiť nejakú podporu takéhoto nájomného bývania je pre nich mimoriadne atraktívna,“ povedal Fico.

Administratívna drobnosť

Štát podľa premiéra ešte musí počkať na jednu administratívnu drobnosť, a to je vyjadrenie štatistického úradu, že tento program nejde do verejného dlhu. Ale zmluvy pokiaľ ide o rakúskych partnerov boli už podpísané druhýkrát s dodatkom, ktorý sa týkal 5-percentnej DPH a notifikácie Európskou komisiou.

Čiže teraz je už len na tých firmách, či od januára budú kupovať nové projekty, alebo sa priamo pustia do výstavby tých nájomných bytov,“ dodal Fico.

Kto sa dostane k nájomnému bytu, budú rozhodovať štátni úradníci zo štátnej agentúry na podporu nájomného bývania. „Budeme mať zoznam, my si samy budeme organizovať, kto do tých bytov pôjde bývať. Musí splniť podmienky. Rovnako sme prijali v zákone, že zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na takéto nájomné bývanie, aby si mohol stabilizovať svojich zamestnancov. Môže to urobiť štát, ale aj súkromná spoločnosť,“ doplnil Fico.

Registračné formuláre

Ako uviedol na tlačovej besede minister dopravy Jozef Ráž, desať percent nájomných bytov bude prioritne rezervovaných pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Ďalších 40 % pre pracovníkov vo verejnom záujme, alebo pre štátnych zamestnancov.

„Vieme, že v mestách nám dnes chýbajú sestričky, učitelia, často nám chýbajú zamestnanci v priemysle. To znamená, toto bude nástroj, ako si stabilizovať tých zamestnancov,“ povedal Ráž.

Registračné formuláre by mala štátna agentúra podľa ministra zverejniť začiatkom budúceho roka. Od tohto momentu sa budú môcť záujemcovia o nájomné bývanie registrovať. Minister spomenul dve dôležité podmienky pre záujemcov, príjem do zhruba 2 200 eur a nemať vo vlastníctve nejakú inú nehnuteľnosť.

„Chcem vyzvať každú jednu školu, každú jednu nemocnicu, že môžu uplatniť tento nástroj, aby sa prihlasovali do agentúry. Kde sa dostanú do zoznamu a následne budeme hľadať projekty, ktoré by im pasovali,“ podotkol Ráž.

Viaceré výhody

Predseda vlády vidí v podpore nájomného bývania viacero výhod. „Po prvé, bude vybudovaný začiatok normálneho nájomného fondu pre občanov Slovenskej republiky na komerčnej báze. Po druhé, nás to dohromady nebude stáť nič. Nás to bude stáť iba prevádzku štátnej agentúry pre podporu nájomného bývania, kde budú zamestnanci, ktorí budú robiť zoznam záujemcov na nájomné bývanie, budú kontrolovať splnenie kritérií a budú samozrejme komunikovať s investormi, že ktoré byty akým spôsobom budú použité,“ vysvetlil Fico.

Premiér upozornil, že štát nejde nájomné byty stavať. „Aby nevznikla nejaká chybná informácia, že štát ide stavať nájomné byty. Nie, štát to ide výrazne podporiť, štát to chce kontrolovať a štát chce zvýhodniť zamestnávateľa, ktorý sa rozhodne zastabilizovať takéhoto zamestnanca,“ konštatoval Fico s tým, že vďaka tomuto programu môže štát prilákať obrovské množstvo súkromných investícií, ktoré môžu byť použité na výstavbu nájomných bytov v primeranej kvalite.

Štát podľa predsedu vlády eviduje záujem o podporu nájomného bývania zo strany investorov. Aktuálne sa ozývajú dvaja veľkí hráči z Rakúska. „Ja predpokladám, že prvé výsledky budeme vidieť hneď na začiatku budúceho roku,“ uzavrel Fico.