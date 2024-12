V Košiciach by v najbližších rokoch mohli vyrásť tisíce nájomných bytov, výstavba má prebiehať v troch fázach - VIDEO

V Košiciach by v najbližších desiatich rokoch mohlo pribudnúť takmer 5 400 nájomných bytov. Postavené by mali byť v rámci širšieho projektu štátom podporeného nájomného bývania. O plánovanej výstavbe informoval košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Tri fázy

Výška investície sa pohybuje okolo 1,3 miliardy eur. Viac ako 5-tisíc bytov by malo vyrásť na mestských pozemkoch. Byty by podľa Polačekových slov by mali byť vybudované v troch fázach.

V prvej fáze by to malo byť viac ako 1 700 bytov, a to do roku 2027, ďalších viac než 1 500 bytov by mohlo pribudnúť do roku 2030, a následne by mal byť dobudovaný ostatok bytov. Primátor priblížil, že by malo ísť o byty, ktoré budú ekologické a smart, pôjde o moderné bývanie vo vysokom štandarde.

Zdôraznil tiež, že by to nemali byť holobyty, ale mali by byť vybavené a ihneď pripravené na bývanie. Pokiaľ ide o rozmery, byty by mohli byť jednoizbové až štvorizbové s výmerou 27 až 90 metrov štvorcových.

„Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania už podpísala zmluvy s dvoma investičnými partermi – spoločnosťami Kooperativa poisťovňa, Vienna Insurance Group, WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft Wien (WBG),“ uviedlo mesto Košice.

Memorandum o spolupráci

So spoločnosťou už podpísalo mesto memorandum o spolupráci, ak to odsúhlasia mestskí poslanci, chcelo by s ňou založiť spoločnú firmu, pričom vkladom mesta by boli pozemky a druhá strana by mala na starosti výstavbu bytov.

„Chceli by sme začať čo najskôr, v úvodnej fáze by sme mali postaviť úvodných 1 700 bytov v mestskej časti Staré mesto na Jesenského ulici, a v komplexe Turzovka,“ ozrejmuje Polaček.

Celkovo by sa mohlo stavať v desiatich lokalitách, mesto ale okrem týchto dvoch verejne známych lokalít ďalších osem nechcelo špecifikovať. Polaček to zdôvodnil aj dohodou o mlčanlivosti, cieľom je predísť špekuláciám.

Primátor zdôraznil, že každý, kto v takomto byte bude bývať, sa bude musieť prihlásiť na trvalý pobyt v Košiciach. „Ide o byty pre ľudí, ktorí dnes nevedia dosiahnuť na hypotéku, ktorí pracujú a chcú v našom meste žiť,“ vysvetlil.

Dostupné celoživotné bývanie

Byty by tiež mali byť na dlhodobé bývanie a po piatich rokoch by sa nájomná zmluva mohla automaticky zmeniť na zmluvu na neurčito. Cieľom je priniesť dostupné celoživotné bývanie, ide tiež o snahu stabilizovať zamestnancov.

Mesto sa tiež pracovne stretlo so zástupcami investora, Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania aj zamestnávateľov z metropoly východu, vrátane mestských podnikov. Zamestnávatelia z verejného aj súkromného sektora prejavili podľa mesta veľký záujem.

„Sme prvým mestom na Slovensku, ktoré do tohto projektu vstupuje so svojimi vlastnými pozemkami, ktoré sme na to už predtým vyčlenili. Pre naše mesto je táto téma dôležitá aj kvôli Volvu, kde sme sa im spolu so štátom zaviazali vytvoriť vhodné podmienky pre zabezpečenie bývania zamestnancov ich budúceho závodu. Nielen Volvo, ale napr. aj U. S. Steel už prejavil záujem o byty pre zamestnancov,“ prezradil primátor.

Pozemky v obci Valaliky

K mestu sa v projekte výstavby nájomných bytov pripája aj Arcidiecézny úrad v Košiciach. Jeho riaditeľ Ján Urban poskytnú svoje pozemky v obci Valaliky, kde bude i závod automobilky Volvo. Zmluvu na výstavbu podpísali na dve lokality, kde by mohlo celkovo vyrásť 2 250 bytov, ktoré by mali slúžiť zamestnancom Volva.

Predsedníčka predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová skonštatovala, že na Slovensku žije v nájomných bytoch každý 14. občan, kým v Európe je to každý tretí.

Nedostatočná ponuka bytov

Dôvodov je podľa jej slov viacero, no je medzi nimi nedostatočná ponuka nájomných bytov za dostupné ceny. V prípade štátom regulovaného nájomného bývania sú ceny regulované, cena sa odvíja os výšky priemernej mzdy v kraji, aj od rozlohy bytu. Prispieť na bývanie pre zamestnanca môže i zamestnávateľ registrovaný v agentúre.

„Táto forma podpory zvyšuje konkurencieschopnosť zamestnávateľa na trhu práce a posilňuje jeho povesť ako sociálne zodpovednej firmy. Zamestnávateľ má možnosť dohodnúť sa s investičným partnerom a zarezervovať byty pre svojich zamestnancov,“ vysvetľuje Lisová.

Výška príspevku

Maximálna výška príspevku je 360 eur a nepodlieha DPH ani odvodom. Príspevok od zamestnávateľa je dobrovoľný a jeho suma sa môže pohybovať od nula do štyroch eur za meter štvorcový. Ako záujemcovia o byty sa môžu registrovať nielen zamestnávatelia, ale aj jednotliví občania.

„Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania, ktorá zastrešuje všetky tieto procesy, má spustiť registračný formulár pre záujemcov začiatkom budúceho roka,“ uvádza mesto. Očakáva tiež, že novoprijatý stavebný zákon, ktorý nadobudne účinnosť 1. apríla budúceho roka, by mohol zrýchliť povoľovacie procesy.

„Mesto už v tejto súvislosti komunikuje s novovzniknutým Regionálnym úradom pre územné plánovanie a výstavbu Košice,“ dopĺňa samospráva. Príjem záujemcov o takýto byt nesmie presiahnuť osemnásobok minimálnej mzdy (na osobu alebo rodinu).

„Medzi znevýhodňujúce kritéria bude patriť, ak by záujemca o nájomné bývanie vlastnil nehnuteľnosť určenú na bývanie v rovnakom okrese. Takisto nesmie byť evidovaný ako dlžník voči akýmkoľvek verejným inštitúciám, resp. je voči nemu nariadená exekúcia,“ ozrejmilo mesto.