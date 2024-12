Mesačný nájom v mestských bytoch v Poprade porastie o 20 percent

Mesačný nájom v mestských bytoch v Poprade porastie. Konkrétne o 20 percent s účinnosťou od 1. februára 2025. Odsúhlasili to v stredu poslanci mestského zastupiteľstva.

Vedúci organizačného odboru na Mestskom úrade v Poprade René Šoltés počas stredajšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva pripomenul, že nájomné v bytoch s regulovaným nájomným nebolo dvíhané od roku 2008.

Nová výška nájmu

Ako vyplýva z dôvodovej správy, mesto je vlastníkom takmer 170 bytov na uliciach Dostojevského, Banícka, Štúrova, Tomášikova, Šoltésová, L. Svobodu, Suchoňova a Levočská.

Výška nájmu v týchto bytoch sa riadi podľa novej vyhlášky zákona o regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára budúceho roka. Nevzťahuje sa len na byty postavené s podporou finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Doteraz bol mesačný nájom v týchto bytoch určený podľa opatrení ministerstva financií o regulácii cien nájmu.

„Podľa tohto opatrenia bol mesačný nájom neprimerane nízky oproti nájmom v bytoch postavených s podporou zo Štátneho fondu rozvoja bývania,“ konštatuje samospráva. Pri určení výšky nájmu prihliadala na predpokladané náklady na bežnú údržbu a odborné prehliadky technických zariadení v bytoch a v bytových domoch.

Sumy nájomné sú nepatrné

Sumy nájomného sú podľa Šoltésa len veľmi nepatrné. „Veľmi citlivo sme to zvažovali. Pri hybridných bytoch, ktoré máme roztrúsené po meste, kde sa skladáme aj do fondu opráv, je to nájomné tak nízke, že nám niekedy nepokrýva ani samotný fond opráv. Nemáme na to, aby sme udržiavali tieto byty v užívania schopnom stave,“ zhodnotil.

Po novom tak nájomníci pri najnižších mesačných nájmoch v bytoch na Levočskej ulici, ktoré sú v súčasnosti na úrovni od 33 do 39 eur, zaplatia od 39 do 47 eur. Niekde porastie nájomné o 15 či 25 eur. V najnovších troch bytoch na Suchoňovej ulici bude mesačný nájom zvýšený z 274 eur na 329 eur a z 391 eur na 469 eur.