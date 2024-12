Realitný trh sa preklápa v prospech predávajúcich. Ako predať nehnuteľnosť čo najvýhodnejšie?

Novembrové štatistiky Národnej banky Slovenska (NBS) naznačujú, že realitný trh sa rozhýbal a ceny nehnuteľností smerujú nahor.

Podľa riaditeľky FinGO reCloud Róberty Meckovej registrujú realitní makléri zvýšený dopyt kupujúcich po bývaní, ale aj po investičných nehnuteľnostiach, čo nahráva do karát predávajúcim. Realitný trh sa už výraznejšie preklápa v prospech predávajúcich, preto by záujemci o kúpu nehnuteľnosti podľa nej nemali pridlho premýšľať.

Odborníčka vysvetľuje, že aktuálny stav je dôsledkom znižujúcich sa úrokových sadzieb, ale aj avizovaného zvýšenia DPH od budúceho roka. „Kto chce na budúci rok nehnuteľnosť predať čo najvýhodnejšie, mal by sa poobzerať po kvalitnej realitnej kancelárii,“ odporúča Mecková.

Aj keď na prelome decembra a januára záujem kupujúcich štandardne klesá, práve to môže byť vhodný čas na prípravu nehnuteľnosti na predaj.

Investícia do home stagingu sa vyplatí

Na konci januára sa predaje naplno rozbehnú, pričom ponuka sa môže rozšíriť. Podľa odborníčky je viac možností, ako pritiahnuť kupujúcich a zvýšiť cenu nehnuteľnosti.

„Niekedy pomôže menšia rekonštrukcia, resp. úprava bytu,“ dodáva s tým, že veľa kupujúcich pri obhliadke odradí stav nehnuteľnosti.

Investícia do home stagingu alebo home liftingu sa podľa nej vyplatí a vždy zvýši cenu nehnuteľnosti o náklady a k tomu o pár tisíc eur navyše.

Výber vhodného makléra je kľúčový

Výber vhodného realitného makléra je podľa Meckovej pri predaji nehnuteľnosti kľúčový. „Kúpu alebo predaj nehnuteľnosti mnoho ľudí rieši raz za život. Týmto procesom by ich mal sprevádzať niekto, komu stopercentne dôverujú a jeho schopnosti majú preverené,“ myslí si odborníčka.

V opačnom prípade môžete nehnuteľnosť predať rýchlo, ale pod cenu. Alebo cenu nastaviť privysoko, čo môže viesť k frustrácii, ak bude byt v predaji príliš dlho. Pri nastavení vhodnej ceny je podstatné zhodnotenie technického stavu nehnuteľnosti, vybavenia a príslušenstva, ale aj polohy a ďalších faktorov.

Provízie realitných kancelárií

Provízie realitných kancelárií sa pohybujú v rôznej výške. „Štandardná provízia realitných maklérov je na úrovni 3 až 5 % z konečnej predajnej ceny nehnuteľnosti. Sú aj realitky s vyššími províziami, no nevnímam to ako nevýhodu. Provízia je cena za to, že nehnuteľnosť môžete predať výhodnejšie a rýchlejšie,“ uvádza Mecková.

Maklér sa postará o propagáciu a administratívu, v prípade dohody s majiteľom chodí aj na obhliadky. „Realitná kancelária preverí platné vlastnícke vzťahy, ťarchy, sprocesuje kúpu a predaj, kupujúcemu môže pomôcť aj s financovaním,“ vymenúva odborníčka výhody predaja cez realitnú kanceláriu.

„Realitný maklér vám ako predávajúcemu v prvom rade objektívne zhodnotí nehnuteľnosť, jej výhody, potenciálne slabé stránky, navrhne vhodnú trhovú cenu a stratégiu predaja,“ približuje Mecková. Podľa nej sa veľmi často stáva, že ľudia chcú predať byt či dom extrémne draho, alebo pod cenu.

Okrem prípravy všetkých zmlúv, katastra, či vybavenia úverovej podpory, spočíva práca makléra aj v profesionálnom nafotení a prezentácii nehnuteľnosti. Dôležitou súčasťou predaja je aj home staging či home lifting, ktoré môže poskytnúť ako doplnkové služby a predať nehnuteľnosť drahšie o tisíce eur.