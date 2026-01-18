Slovensko stojí na tej nesprávnej strane a páli najdôležitejšie mosty k spojencom, tvrdí exminister Korčok

Slovenská vláda v súčasnosti stojí vždy na tej nesprávnej strane a páli mosty k najdôležitejším spojencom ako Poľsko alebo Veľká Británia.
Bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok.
Predseda vládyRobert Fico (Smer-SD) svojou návštevou v USA zradil záujmy Slovenska, pretože neotvoril témy, ktoré sa bytostne dotýkajú Slovenska. V diskusnej relácii O 5 minút 12 verejnoprávnej STVR to vyhlásil bývalý minister zahraničia a súčasný politik Progresívneho SlovenskaIvan Korčok.

Koalícia ochotných

Takou témou je podľa neho napríklad obchodná politika Spojených štátov voči Európskej únii. Silná Európska únia je totiž podľa Korčoka najsilnejšou kartou, akú má Slovensko momentálne v rukách.

„Je zradou slovenských záujmov napríklad to, že nesedíme za stolom, kde sa rozhoduje a bude rozhodovať o dôležitých otázkach bezpečnosti a obrany. Napríklad pri ,Koalícii ochotných‘,“ vyhlásil Korčok. Pokiaľ sa USA odpoja od európskej obrany a bezpečnosti, nové usporiadanie sa bude podľa exministra formovať práve okolo Koalície ochotných.

Slovenská vláda v súčasnosti stojí vždy na tej nesprávnej strane a páli mosty k najdôležitejším spojencom ako Poľsko alebo Veľká Británia. Premiér Fico sa pritom podľa Korčoka snaží cez jednu fotku s americkým prezidentomDonaldom Trumpom preukázať, že jeho politika na štyri svetové strany funguje.

Nefunguje to ani s tou fotkou, lebo tá fotka je vlastne výpoveďou o dvojtvárnosti politiky predsedu vlády,“ doplnil Korčok s tým, že Fico v minulosti nazýval viacerých politikov americkými agentmi, napríklad preto, že podporovali obrannú dohodu s USA.

Záujmy krajiny

Podľa ministra vnútra a šéfa koaličnej strany Hlas-SDMatúša Šutaja Eštoka je prioritou Slovenska byť suverénnou krajinou, ktorá zastupuje svoje záujmy. „Slovensko vždy malo svoj názor a postavenie,“ skonštatoval s tým, že dôležité je sa baviť so všetkými krajinami. „My si ale v prvom rade hájime naše záujmy,“ povedal Šutaj Eštok.

Minister podľa vlastných slov zároveň nevníma vo svete krajinu, ktorá by bola naším nepriateľom. „Máme mať politiku, ktorá je orientovaná na všetky štyri svetové strany a predseda vlády to potvrdzuje,“ dodal minister vnútra.

