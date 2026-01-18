Dánsky minister zahraničia navštívi spojencov v NATO. Chce rokovať o posilnení arktickej bezpečnosti, aby sa vyhli novým clám

Šéf dánskej diplomacie Lars Løkke Rasmussen. Foto: AP Photo/John McDonnell
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen podnikne tento týždeň sériu návštev u spojencov v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) – Nórska, Veľkej Británie a Švédska –, aby s nimi rokoval o arktickej bezpečnostnej stratégii Aliancie.

Ako v nedeľu oznámil Rasmussenov rezort, minister pocestuje v nedeľu do Osla, v pondelok bude rokovať v Londýne a vo štvrtok zamieri do Štokholmu.

Diplomatická cesta prichádza po tom, ako prezident USADonald Trump pohrozil ôsmim európskym krajinám – vrátane tých, ktoré Rasmussen navštívi –, clami za to, že odmietajú jeho plán na prevzatie kontroly nad Grónskom.

Trump obvinil Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Britániu, Holandsko a Fínsko z „veľmi nebezpečnej hry“ po tom, čo na ostrov, ktorý je autonómnym dánskym územím, vyslali niekoľko desiatok vojakov v rámci vojenského cvičenia.

V nestabilnom a nepredvídateľnom svete potrebuje Dánsko blízkych priateľov a spojencov,“ uviedol Rasmussen v tlačovej správe. Dodal, že všetky dotknuté krajiny zdieľajú názor, že je potrebné posilniť úlohu NATO v Arktíde, a že sa teší na diskusiu o tom, ako to dosiahnuť.

