Predávate nehnuteľnosť? Aj malé detaily vám môžu pomôcť maximalizovať zisk

Predávate nehnuteľnosť? Aj pár malých detailov vám môže pomôcť zvýšiť jej cenu o niekoľko tisíc eur. Predaj nehnuteľnosti môže byť pre vás výhodnejší, ak viete ako zvýšiť jej atraktivitu a hodnotu. Odborníčka na realitný trh radí, aké úpravy vám môžu priniesť väčší zisk a ako zabezpečiť, aby kupujúci zažil „wow efekt.“

Cenu nehnuteľnosti určuje jej lokalita, rozloha, stav, orientácia na svetové strany, ale aj možnosti parkovania či ďalšie detaily, napríklad aktuálna situácia na realitnom trhu. Kupujúci sa však nikdy neorientuje výhradne iba podľa ceny. Veľkú rolu tu zohráva prvý dojem a pocit, ktorú má pri prvej návšteve nehnuteľnosti.

„Cena nehnuteľnosti sa dá ovplyvniť dosiahnutím tzv. wow efektu, ktorý by mal kupujúci zažiť, keď do nej vojde. Prvý dojem vytvorí v jeho mysli rozhodujúci názor. Ak je realita ešte krajšia ako fotky, predávajúci má vyhrané,“ približuje odborníčka v oblasti realít a majiteľka realitnej kancelárie Karin & Partners Karin Zápalová.

Prvý dojem vytvára exteriér a okolie

Vo všeobecnosti vytvára prvý dojem exteriér, okolie a stav bytového domu. Na druhej priečke je stav interiéru, ktorý môžu vylepšiť, ale aj pokaziť malé detaily. „Málokedy si predávajúci uvedomuje, aké dôležité je osvetlenie. To aké svetlo je vo vnútri do veľkej miery vplýva na našu náladu a rozpoloženie,“ uvádza Zápalová.

V predávanej nehnuteľnosti by mal byť samozrejmosťou poriadok a útulné prostredie, ktoré u kupujúceho navodí príjemný pocit domova. Pri niektorých nehnuteľnostiach odporúča zainvestovať do drobných rekonštrukcií. Aj malá investícia dokáže zmeniť vzhľad nehnuteľnosti, ktorá nie je kompletne zrekonštruovaná.

„Často napríklad odporúčame refresh kúpeľne, výmenu sedačky či iného nábytku, ktorý dotvára prvý dojem. Niekedy to môžu byť len drobné úpravy, ktoré ale urobia veľký rozdiel,“ odporúča realitná odborníčka. Po úprave nehnuteľnosti by malo nasledovať jej správne nafotenie. Tomu by mal predchádzať takzvaný homestaging.

„Ide o aranžovanie interiéru. Používajú sa pritom dekorácie ako poháre, sviečky, uteráky, svetlá a iné detaily, ktoré dodajú priestoru šmrnc. Niekedy môže príprava nehnuteľnosti trvať aj tri až štyri hodiny, kým je všetko dokonalé a priestor vyzerá atraktívne na fotkách, ale aj pri osobných prehliadkach,“ vysvetľuje Zápalová.

Predávajúci by mal byť dobrým psychológom

Homestaging si môže predávajúci urobiť sám, prípadne mu túto službu ponúkne realitná kancelária, ktorá zároveň zabezpečí všetky potrebné rekvizity. Podľa odborníčky je rozdiel, či vojdete medzi prázdne steny domu resp. bytu, alebo vás vďaka vhodným doplnkom privíta závan domova, efektívnej kancelárie či kreatívneho štúdia.

Zápalová upozorňuje, že cenu bytu do veľkej miery ovplyvňuje stav bytového domu. Ak sa má v dohľadnej dobre rekonštruovať a predaj nehnuteľnosti majiteľovi neponáhľa, odporúča počkať na rekonštrukciu, ktorá zvýši hodnotu celého bytového domu.

Predávajúci by mal byť pri ponúkaní nehnuteľnosti okrem iného tiež dobrý stratégom a psychológom, aby dokázal správne dohodnúť najvýhodnejšiu cenu. Dobré je pri tom tiež poznať legislatívu. To je dôvod, prečo sa nehnuteľnosť oplatí predávať s pomocou skúsených realitných maklérov.

„Keďže vyjednávanie je súčasťou každého predaja, často začíname s vyššou cenou a potom, keď kupujúci prejaví záujem, spúšťame sa nižšie. Naopak, niekedy zvolíme stratégiu nastavenia nižšej ceny, ktorá priláka viacerých kupcov, a potom sa cena vylicituje vyššie, než bolo pôvodne očakávané,“ dodáva Zápalová.

Nedostatky nezatajujte, avšak neupozorňujte na ne vopred

Každá nehnuteľnosť má svoje defekty, chybičky krásy alebo aj veľké chyby. „Pokiaľ nejde o zásadné nedostatky, ktoré ovplyvňujú kvalitu života, respektíve vyžadujú finančnú aj časovú investíciu do nehnuteľnosti, nie je potrebné ich vopred spomínať,“ odporúča odborníčka.

Ak ide o zásadný nedostatok, ten by mal byť priznaný už v prvotnom opise nehnuteľnosti. Avšak ani malé defekty nie je vhodné kamuflovať. „Keď nejaké drobné defekty sú, je lepšie nepriznať ich hneď na začiatku, ale až vtedy, keď sa na ne kupujúci priamo opýta,“ dodáva s tým, že transparentnosť je pri predaji dôležitá.