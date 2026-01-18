V Paríži sa počas preplnenej párty prepadol byt, jedna osoba bola vážne zranená

K zrúteniu podlahy na piatom poschodí došlo vo francúzskej metropole v sobotu večer počas večierka, ktorého sa zúčastnilo približne 50 ľudí.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Firefighters on a street in Paris, France.
Parížski záchranári. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Francúzsko Nezaradené Nezaradené z lokality Francúzsko

V Paríži sa počas víkendovej párty prepadla podlaha bytu v obytnom dome. Pri nešťastí sa vážne zranila jedna osoba, informovali v nedeľu parížska polícia, záchranári a prokuratúra.

K zrúteniu podlahy na piatom poschodí došlo vo francúzskej metropole v sobotu večer počas večierka, ktorého sa zúčastnilo približne 50 ľudí. Jedna osoba utrpela zástavu srdca a dýchania, ale záchranárom sa ju podarilo oživiť, a bola okamžite prevezená do nemocnice. Ďalších štrnásť ľudí s rôznymi zraneniami museli záchranári ošetriť.

Záchranné tímy podopreli štvrté poschodie, aby zabránili ďalšiemu poškodeniu, no podľa polície je statika budovy ako celku neporušená.

S hustotou približne 20‑tisíc obyvateľov na kilometer štvorcový patrí Paríž medzi najhustejšie obývané mestá Európy, pričom vysoké nájomné často núti ľudí žiť v preplnených priestoroch.

Okruhy tém: Nehoda Párty Večierok Zranení
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk