Kúpiť byt alebo zostať v nájme? Oplatí sa počkať na lepšie podmienky?

Byť vlastníkom či nebyť? To je hamletovská otázka, ku ktorej sa však pri riešení bývania dopracuje len časť mladých ľudí. „Ostatní vedia, že banka im úver neschváli a bez neho môžu o vlastnej nehnuteľnosti len snívať,“ uviedol pre agentúru SITA analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.

Tí šťastnejší podľa neho porovnávajú, či ich rodinný rozpočet viac zaťaží splátka hypotéky alebo nájom. Pri dnešných sadzbách na hypotéke okolo 4 % p.a. je však nezriedka splátka hypotéky vyššia.

Ísť teda do nájmu? Na prvý pohľad to tak vyzerá. Nezabudnime však, že pri úvere časť splátky smeruje na splácanie istiny. „Znamená to, že človek si buduje postupne svoj vlastný majetok. Kto platí nájom, je v inej pozícii. Nie náhodou sa hovorí, že človek v takom prípade hádže peniaze do čiernej diery,“ konštatuje analytik.

Ako sa vyvýjali ceny nehnuteľností

Čo sa udialo na realitnom trhu za posledný rok, nám podľa analytika ukáže modelový príklad z hlavného mesta. „V hľadáčiku budeme mať dvojizbové byty, a to v členení na staršie a novšie,“ uviedol.

Aká bola situácia pred rokom?

Pri staršom byte bola mesačná splátka hypotéky 804 eur, kto sa rozhodol pre nájom, platil 640 eur. Pri novšom byte bola pred rokom splátka hypotéky 920 eur, nájom 739 eur.

Aká je situácia dnes?

Pri staršom byte je mesačná splátka hypotéky 798 eur a mesačný nájom 787 eur. Pri novšom byte je splátka hypotéky 935 eur, za nájom treba zaplatiť 881 eur.

Čo sa za rok nezmenilo?

„Vidíme, že v mesačných splátkach nedošlo k zásadnému posunu. Ceny bytov sa síce pohli hore, znížili sa však aj úrokové sadzby na hypotékach,“ vysvetlil Kubrický.

Pozn.: V príklade uvažujeme o sadzbách 4,5% ( ) a 4,0% ( ).

Čo sa za rok zmenilo zásadne?

„Vidíme, že vyskočili ceny nájomného. Takže pokiaľ pred rokom bola splátka úveru viditeľne vyššia ako nájom, v súčasnosti sú obe sumy podobné,“ spresnil analytik.

Čo bude o rok?

„Výška mesačnej splátky sa zásadne asi nepohne. Hoci byty zdražejú, dole pôjdu aj úrokové sadzby. Nájmy o rok zrejme zdražejú, i keď menej ako za posledný rok. Summa summarum, nájmy budú o rok vyššie ako splátky hypotéky,“ doplnil.

Poznámka:

V nájme nie sú zahrnuté ceny energií (takto sú bežne ceny nájmov zverejňované aj v inzerátoch na realitných portáloch). „Je to korektné, pretože aj človek, ktorý býva vo svojom byte platí okrem splátky hypotéky samostatne energie,“ priblížil analytik. Pri hypotéke uvažujeme o 30-ročnej splatnosti.

Oplatí sa s kúpou bytu počkať?

„Čakať s kúpou bytu na vlastné bývanie sa neoplatí. Kupujúci si dnes majú z čoho vyberať, ceny lezú hore, tak na čo čakať?,“ myslí si analytik. Kto plánuje byt v novostavbe, mal by podľa neho konať do konca roka, lebo od januára 2025 sa zvýši DPH z 20% na 23%, čo sa automaticky premietne do konečnej ceny pre kupujúceho.

Vyčkať s kúpou do budúceho roka pre vidinu lacnejších úverov sa podľa Kubrického tiež neoplatí. „Úroky na hypotékach síce klesnú, nie však prevratne. Okrem toho, kto si dnes vezme úver, môže neskôr požiadať banku o prehodnotenie úrokovej sadzby,“ dodáva.

Život v nájme je dodnes stigmatizovaný

„Na Slovensku je vlastníctvo nehnuteľností silno zakorenené. Mladí vyrastali v bytoch, ktoré vlastnili ich rodičia. Aj preto je život v nájme dodnes stigmatizovaný,“ konštatuje analytik s tým, že kto môže, využije hypotéku a pôjde do vlastného.

Tešiť sa popularite však podľa neho môže aj zmiešaný model. „Človek si kúpi byt na úver, prenajme ho, sám si však ponechá slobodu a flexibilitu v nájme. Bude bývať tam, kde mu to práve vyhovuje,“ dodáva Kubrický. Nájomné z prenajatého bytu tak pokryje splátky hypotéky a vlastník si buduje svoj osobný majetok.