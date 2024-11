Oneskorenie na katastri môže skomplikovať sen o novom bývaní do Vianoc

Mnohí čerství majitelia nehnuteľností dúfajú, že sa do Vianoc nasťahujú do nového. Avšak v prípade domu či bytu v Bratislave to nemusí byť reálne. Katastrálny úrad hlavného mesta totiž čelí výrazným meškaniam, ktoré sa vyskytujú napriek nedávnemu zvýšeniu poplatkov.

Ceny nehnuteľností po niekoľkomesačnom útlme opäť rastú a budú rásť aj naďalej. Hypotéky zlacneli a mnoho ľudí si chce zabezpečiť nové bývanie čo najskôr, lebo dnes je lacnejšie ako bude zajtra. Odborníci na reality sa zhodujú v tom, že ceny budú ďalej rásť v prieme o tri percentná.

„Na realitnom trhu opäť cítime zvýšený záujem o kúpu nehnuteľností. Sen o novom bývaní na Vianoce však najmä pre byty domy v Bratislave nemusí byť reálny,“ upozornila odborníčka na reality a majiteľka realitnej kancelárie Karin & Partenrs Karin Zápalová.

V omeškaní je viac ako 1600 návrhov

Kataster nehnuteľností v Bratislave potvrdil, že je v omeškaní viac ako 1600 návrhov na vklad. Úradu trvá 60 aj viac dní, kým prepíšu nehnuteľnosť a nový majiteľ dostane list vlastníctva. Dôvodom je najmä personálne poddimenzovanie katastrálneho úradu, ktorému aktuálne chýba osem zamestnancov na pozícii vkladára.

Momentálne je v hlavnom meste iba 18 takýchto zamestnancov, pričom za prvých deväť mesiacov tohto roka bolo na úrad doručených vyše 22-isíc návrhov na vklad.

„Katastrálny odbor Bratislava je dlhodobo personálne poddimenzovaný týmito zamestnancami, hlavným dôvodom je nízke finančné ohodnotenie,“ uviedol Úrad geodézie, kartografie a katastra.

Poplatky za vklad do katastra sa pritom tento rok zvýšili o 40 percent, kvalita služieb sa však nezlepšila. Podľa zákona by mal úrad stihnúť vykonať vklad do katastra nehnuteľností v riadnom konaní do 30 dní od podania návrhu na vklad za poplatok 100 eur a do 15 dní v zrýchlenom konaní za poplatok 300 eur.

Oneskorený zápis môže spôsobiť komplikácie

„Kupujúcim odporúčam využiť zrýchlené konanie, ktoré je zatiaľ aj v Bratislave vybavované v lehote 15 dní. Samozrejme, ani riadna rehota nie je vylúčená a v prípade nedodržania zákonného termínu majú účastníci právo žiadať o vrátenie správneho poplatku,“ odporúča Zápalová.

Nepríjemným dôsledkom neskorého zápisu do katastra môže byť skomplikovanie, alebo až zmarenie celej trasakcie. Okrem zrýchleného konania na zápis má kupujúci ďalšie možnosti, napríklad notársku úschovu. Tá však nemusí riešiť riziká, ktorým je kupujúci pre nedodržanie termínov vystavený.

Rizikom sú napríklad pokuty za nedodržanie termínov, problémy s administráciou, ale aj riziko odstúpenia od zmluvy, ktoré aktuálne nie je malé, keďže v januári či februári by mohol predávajúci dostať za svoju nehnuteľnosť viac peňazí ako teraz.

Banka zvyčajne uvoľní prostriedky po podaní návrhu na vklad záložného práva

Ak ľudia financujú kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru, banka zvyčajne uvoľní prostriedky po podaní návrhu na vklad záložného práva a vyznačení plomby na list vlastníctva, čo štandartne trvá jeden deň.

„Predávajúci obdrží financie, kupujúci síce nie je uvedený na liste vlastníctva, ale po úhrade kúpnej ceny, zvyčajne do 14 dní, odovzdáme nehnuteľnosť k užívaniu kupujúcim, aj kým nie je právoplatný list vlastníctva“ vysvetlila Zápalová.

Problém s meškaním zavkladovania listu vlastníctva sa zatiaľ javí ako najvypuklejší v Bratislave. Ostatné katastrálne úrady lehoty skôr zvládajú ako nezvládajú. Kto však chce s vyššou istotou bývať v novom už na Vianoce, mal by podľa odborníkov využiť zrýchlené konanie.

Zvýšenie DPH a pokles výkonu stavebného priemyslu podľa odborníkov predikujú ďalšie zvyšovanie cien nehnuteľností. „Nemalo by byť skokové, ale očakávame ho. Kupujúcim preto odporúčam nájsť vyhovujúcu nehnuteľnosť čím skôr,“ doplnila Zápalová.