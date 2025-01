Premiér Fico navštívil Košice, s primátorom rokoval o štátom podporovanom bývaní - FOTO, VIDEO

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) prišiel do Košíc, s primátorom mesta Jaroslavom Polačekom (nezávislý) rokovali na tému štátom podporovaného bývania. Premiér bol informovaný o realizácii projektu výstavby nájomných bytov v Košiciach.

Nevyhnutný trojuholník

Na tlačovej besede po rokovaní mesto aj investora ubezpečil, že vláda za výstavbou nájomných bytov stojí. Prízvukoval tiež, že takýto projekt sa nedá realizovať samostatne a je naň potrebná spolupráca vlády, mesta aj investora. „Tento trojuholník je absolútne nevyhnutný,“ zdôraznil. „Ponúkol som primátorovi aj investorovi absolútnu podporu a súčinnosť. Boli by sme blázni, keby sme do toho nešli,“ dodal.

Pripomenul tiež výhody štátom podporovaného bývania, a rovnako aj kroky, ktoré k realizácii projektu výstavby nájomných bytov viedli. Mesto Košice začiatkom minuloročného decembra avizovalo, že v najbližších desiatich rokoch by mohlo pribudnúť takmer 5 400 nájomných bytov. Postavené by mali byť v rámci širšieho projektu štátom podporeného nájomného bývania.

Tri fázy

O plánovanej výstavbe vtedy informoval košický primátor Polaček. Výška investície sa pohybuje okolo 1,3 miliardy eur. Viac ako 5-tisíc bytov by malo vyrásť na mestských pozemkoch. Predseda vlády tiež avizoval, že pre ostatné mestá, ktoré by mali záujem, organizujú 30. januára celoslovenské stretnutie.

Byty by podľa Polačekových slov mali byť vybudované v troch fázach. V prvej fáze by to malo byť viac ako 1 700 bytov, a to do roku 2027, ďalších viac než 1 500 bytov by mohlo pribudnúť do roku 2030, a následne by mal byť dobudovaný ostatok bytov. Prvú etapu výstavby nájomných bytov v Košiciach označil premiér Fico za veľmi dobre pripravenú a realistickú.

Medzi jej výhodami vyzdvihol napríklad 5-percentnú DPH na tento typ výstavby, ale aj to, že štát do takejto výstavby nepotrebuje investovať finančné prostriedky, tie totiž pokryje investor. Štát bude spravovať register bytov. Register, do ktorého sa budú môcť hlásiť záujemcovia, by mohol byť podľa riaditeľky Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evy Lisovej spustený vo februári tohto roka.

Ekologické a smart byty

Primátor v minulosti priblížil, že by malo ísť o byty, ktoré budú ekologické a smart, pôjde o moderné bývanie vo vysokom štandarde. Zdôraznil tiež, že by to nemali byť holobyty, ale mali by byť vybavené a ihneď pripravené na bývanie. Pokiaľ ide o rozlohu, byty by mohli byť jednoizbové až štvorizbové s výmerou 27 až 90 metrov štvorcových.

Zdôraznil, že každý, kto v takomto byte bude bývať, sa bude musieť prihlásiť na trvalý pobyt v Košiciach, cieľom je priniesť dostupné celoživotné bývanie, ide tiež o snahu stabilizovať zamestnancov. Premiér Fico na tlačovej besede opakovane zdôraznil, že nejde o sociálne byty, ale o štandardné nájomné byty, ktoré musia napĺňať určité kritériá.

Nájomné bývanie

Výhody vníma v tom, že občan, ktorý chce nájomné bývanie, môže získať nový nájomný byt s nájomným, ktoré by malo byť nižšie ako trhové. Rovnako vyzdvihol aj možnosť, že zamestnávatelia budú môcť zamestnancom na nájom prispievať, maximálne do výšky 360 eur mesačne. To podľa premiéra umožní stabilizovať zamestnancov.

„Za vládu SR hovorím, že ide o obrovský investičný stimul pre slovenskú ekonomiku,“ vyjadril sa premiér a pripomenul, že ide o viac než miliardovú investíciu. Podotkol, že to prinesie príležitosti pre firmy aj živnostníkov, napríklad aj z regiónu.

„Začíname veľmi intenzívne diskutovať, ako využiť naakumulované zdroje v druhom a treťom pilieri dôchodkového sporenia,“ poznamenal Fico a dodal, že o tom krátko hovoril aj s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom (Hlas-SD).

„Samotné spoločnosti, ktoré spravujú druhý a tretí pilier hovoria, že určitý objem zdrojov by sa mohol použiť na výstavbu nájomných bytov. Ak sa dajú dohromady zdroje zahraničných súkromných investorov, zdroje, ktoré sú naakumulované, povedzme vo výške desať percent na výstavbu nájomných bytov, tak je to téma, ktorú si musí zobrať pod patronát predseda vlády,“ dodal Fico.

Zlepšenie bytového fondu

Košický primátor Jaroslav Polaček uviedol, že mesto dlhodobo pracuje na zlepšovaní bytového fondu v meste. Pripomenul, že v minulom roku mestskí poslanci prijali dohodu s investorom a bolo podpísané memorandum o spolupráci. Vyjadril tiež, že by sa v tejto téme mohli stať aj európskymi lídrami. Už minulý rok bolo avizované, že k mestu sa v projekte výstavby nájomných bytov pripojil aj Arcidiecézny úrad v Košiciach.

Poskytne svoje pozemky v obci Valaliky, kde bude i závod automobilky Volvo. Celkovo by tu mohlo vyrásť viac než 2-tisíc bytov. Polaček v súčasnosti nechcel špekulovať o tom, ako by výstavba mohla ovplyvniť ceny nehnuteľností v metropole východu, predpokladá ale, že trh na to bude musieť zareagovať vzhľadom na objem bytov.