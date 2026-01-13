Štát reagoval na veľké zmeny v stavebníctve, úrad vyškolil viac ako 7-tisíc odborníkov

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV SR) počas uplynulého roka vyškolil viac ako 7-tisíc odborníkov po celom Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa úradu Simona Parížeková. Školenia v minulom roku boli zamerané na nový Stavebný zákon, Portál výstavby, vyhlášky z dielne úradu, ale aj na zákon o územnom plánovaní či informácie o aktualizáciách v rámci Portálu pre územné plánovanie.
Zásadné zmeny pre celý stavebný sektor
„V minulom roku sa ÚÚPV SR venoval agende vzdelávania odborníkov ešte intenzívnejšie ako v roku 2024. Cieľom školení, ktoré prebiehali naprieč celým Slovenskom, bolo pomáhať všetkým dotknutým subjektom s implementáciou stavebnej a územnoplánovacej legislatívy do praxe,“ priblížila hovorkyňa. Na takmer 100 školeniach vyškolili lektori z radov zamestnancov úradu spolu viac ako 7-tisíc odborníkov.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu plánuje vrátiť do rozpočtu približne 18 miliónov eur
„Rok 2025 bol zásadným rokom nielen pre náš úrad, ale aj pre celý stavebný sektor. Nový Stavebný zákon a spustenie Portálu výstavby priniesli významné zmeny vo výstavbe. Aby bol prechod na nové pravidlá pre všetky dotknuté skupiny čo najjednoduchší a najplynulejší, náš úrad zintenzívnil vzdelávacie aktivity,“ priblížil predseda ÚÚPV SR Milan Valašík. Celkovo vlani vyškolili viac ako 4-tisíc odborníkov k novému Stavebnému zákonu a takmer 2-tisíc odborníkov k Portálu výstavby.
Dôležitú úlohu zohrávala aj infolinka
Väčšina školení, ktoré lektorsky zabezpečovali odborníci z radov zamestnancov úradu, sa konali prezenčnou formou, priamo v jednotlivých regiónoch Slovenska. Časť vzdelávacích aktivít prebiehala aj prostredníctvom online platforiem. Pri spustení Portálu výstavby úrad pripravil a zverejnil aj webináre k používaniu portálu, ktoré sú stále prístupné na webovom sídle úradu pre všetkých bez obmedzení. Na online platforme YouTube sú tiež k dispozícii záznamy zo školení k novému Stavebnému zákonu.
Stavebný zákon zaviedol do praxe vyhradené stavby, systém plní svoj význam pre bezpečnosť
Významnú úlohu pri zavádzaní legislatívnych zmien do praxe zohrávala aj inflolinka úradu, prostredníctvom ktorej poskytoval ÚUPV SR konzultácie. Počas roka ju kontaktovalo viac ako 8-tisíc ľudí telefonicky a viac ako 6-tisíc osôb e mailom. Okrem toho úrad poskytoval individuálne metodické usmernenia a spolupracoval s viacerými organizáciami, aby ich členom uľahčil prechod na nové pravidlá. Získané podnety počas roka priebežne vyhodnocovali a komunikoval s tvorcami legislatívy.