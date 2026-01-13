Štát reagoval na veľké zmeny v stavebníctve, úrad vyškolil viac ako 7-tisíc odborníkov

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV SR) počas uplynulého roka vyškolil viac ako 7-tisíc odborníkov po celom Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa úradu Simona Parížeková. Školenia v minulom roku boli zamerané na nový Stavebný zákon, Portál výstavby, vyhlášky z dielne úradu, ale aj na zákon o územnom plánovaní či informácie o aktualizáciách v rámci Portálu pre územné plánovanie.

Zásadné zmeny pre celý stavebný sektor

„V minulom roku sa ÚÚPV SR venoval agende vzdelávania odborníkov ešte intenzívnejšie ako v roku 2024. Cieľom školení, ktoré prebiehali naprieč celým Slovenskom, bolo pomáhať všetkým dotknutým subjektom s implementáciou stavebnej a územnoplánovacej legislatívy do praxe,“ priblížila hovorkyňa. Na takmer 100 školeniach vyškolili lektori z radov zamestnancov úradu spolu viac ako 7-tisíc odborníkov.

„Rok 2025 bol zásadným rokom nielen pre náš úrad, ale aj pre celý stavebný sektor. Nový Stavebný zákon a spustenie Portálu výstavby priniesli významné zmeny vo výstavbe. Aby bol prechod na nové pravidlá pre všetky dotknuté skupiny čo najjednoduchší a najplynulejší, náš úrad zintenzívnil vzdelávacie aktivity,“ priblížil predseda ÚÚPV SR Milan Valašík. Celkovo vlani vyškolili viac ako 4-tisíc odborníkov k novému Stavebnému zákonu a takmer 2-tisíc odborníkov k Portálu výstavby.

Dôležitú úlohu zohrávala aj infolinka

Väčšina školení, ktoré lektorsky zabezpečovali odborníci z radov zamestnancov úradu, sa konali prezenčnou formou, priamo v jednotlivých regiónoch Slovenska. Časť vzdelávacích aktivít prebiehala aj prostredníctvom online platforiem. Pri spustení Portálu výstavby úrad pripravil a zverejnil aj webináre k používaniu portálu, ktoré sú stále prístupné na webovom sídle úradu pre všetkých bez obmedzení. Na online platforme YouTube sú tiež k dispozícii záznamy zo školení k novému Stavebnému zákonu.

Významnú úlohu pri zavádzaní legislatívnych zmien do praxe zohrávala aj inflolinka úradu, prostredníctvom ktorej poskytoval ÚUPV SR konzultácie. Počas roka ju kontaktovalo viac ako 8-tisíc ľudí telefonicky a viac ako 6-tisíc osôb e mailom. Okrem toho úrad poskytoval individuálne metodické usmernenia a spolupracoval s viacerými organizáciami, aby ich členom uľahčil prechod na nové pravidlá. Získané podnety počas roka priebežne vyhodnocovali a komunikoval s tvorcami legislatívy.

