Ikonickú budovu Slovenského národného múzea čaká významná obnova - FOTO

Historická sídelná budova Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží v Bratislave je významnou dominantou hlavného mesta. Táto unikátna pamiatka sa v najbližšej dobe dočká svojej zaslúženej obnovy. SNM ukončilo verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž na jej budúcu podobu.
Podľa Slovenskej komory architektov (SKA) má výsledný návrh ponúknuť skĺbenie histórie a súčasnosti, kvalitné, atraktívne, reprezentatívne riešenie historických priestorov pre verejnosť, ale aj pre riaditeľstvo a odborné pracoviská. Pri koncipovaní návrhu bol nevyhnutný súlad so schváleným návrhom obnovy budovy.
Súťaž najskôr zrušili, neskôr ju obnovili
Slovenské národné múzeum rozhodlo 15. júla 2025 o zrušení prebiehajúcej architektonickej súťaže, na čo reagovala SKA o dva dni neskôr svojim stanoviskom. Následne komora zverejnila ďalšie stanovisko 15. novembra. Pôvodne zrušená súťaž bola následne opätovne obnovená.
V prvom kole súťaže prijali 28 návrhov. Odborná porota vybrala ako víťazný návrh ateliéru FVA. Porota pozitívne hodnotila, že sa predložený návrh venuje urbanistickým súvislostiam a zapája objekt do okolitých ulíc prostredníctvom priečneho ako aj pozdĺžneho prepojenia.
Slovenská komora architektov reaguje na zrušenú súťaž na obnovu sídelnej budovy SNM
„Autori prezentujú odvážny návrh dispozície, meniaci súčasné pravidlá fungovania „domu“. Vytvárajú novú pasáž, ktorá prepája Vajanského ulicu a Fajnorovo nábrežie a v ťažisku dispozície otvárajú priestor – „Centrálnu halu“. Dom tak môže aktívne komunikovať s mestom,“ cituje SKA komentár poroty.
Budova SNM na Vajanského nábreží je Národnou kultúrnou pamiatkou nachádzajúcou sa na území pamiatkovej zóny Bratislava Centrálna mestská oblasť ako súčasť tohto chráneného celku. Začiatok výstavby historickej budovy múzea sa datuje 22. septembra 1924 a dokončenie v roku 1928.