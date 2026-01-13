Stavebná produkcia na Slovensku prekročila 900 miliónov eur, tempo rastu sa však výraznejšie spomalilo

Pokles domácej novej výstavby nevykompenzovali ani výrazné nárasty prác na opravách a údržbe či výkonov v zahraničí.
Stavebná produkcia v novembri 2025 prvýkrát mesačne prekročila úroveň 900 miliónov eur, medziročné tempo rastu však patrilo k najslabším v priebehu roka. Vyplýva to z aktuálnej správy Štatistického úradu SR (ŠÚ SR). Pokles domácej novej výstavby podľa nej nevykompenzovali ani výrazné nárasty prác na opravách a údržbe či výkonov v zahraničí.

Objem stavebnej produkcie vlani v novembri dosiahol 907,5 milióna eur, čo predstavovalo medziročný nárast v stálych cenách o 2,4 percenta. „Tempo rastu sa na sklonku jesene výraznejšie spomalilo a bolo druhé najnižšie v minulom roku,“ konštatuje ŠÚ SR s tým, že spomalenie rastu stavebnej výroby nastúpilo už v októbri, po dvojciferných rastoch z augusta a septembra. Po sezónnom očistení stavebná produkcia v porovnaní s októbrom vzrástla o 3,5 percenta.

Priaznivý výsledok

Spomalenie celkového medziročného rastu odvetvia podľa ŠÚ SR zapríčinil pokles domácej novej výstavby o 2,3 percenta. „Naopak, práce zrealizované na opravách a údržbe medziročne stúpli až o 8,5 percenta, avšak pokles novej výstavby vykryli len sčasti, nakoľko na celkovej stavebnej produkcii majú len štvrtinový podiel,“ dodáva štatistický úrad.

V členení podľa typu stavieb, po zohľadnení vplyvu inflácie, podľa ŠÚ SR medziročne klesla dominantná výstavba budov o 3,5 percenta. Nepatrne, iba o 0,6 percenta stúpli práce na inžinierskych stavbách vrátane výstavby diaľnic či koľajových tratí. Vyššie výkony si slovenské stavebné firmy aj v novembri udržali v zahraničí. „Aktuálne, bol ich objem medziročne vyšší takmer o tretinu, pričom kladnú dynamiku si udržiavali nepretržite už od októbra 2024,“ doplnil ŠÚ SR.

V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2025 dosiahol objem stavebnej produkcie hodnotu 7,5 miliardy eur a medziročne reálne stúpol o 6,5 percenta (po očistení o zmeny cien). „Tento priaznivý výsledok dosiahlo stavebníctvo po viac ako štvorpercentnom náraste domácej novej výstavby ako aj opráv a údržby,“ poznamenal ŠÚ SR. V zahraničí súhrnne stúpla zrealizovaná stavebná výroba takmer o 28 percenta.

Očakávanie postupného oživenia

Do ďalších mesiacov očakávame postupné oživenie domácej stavebnej aktivity, najmä v druhej polovici roka 2026,“ uvádza k štatistike analytik 365.bankTomáš Boháček. Podpornými faktormi by podľa neho mali byť nižšie úrokové sadzby, mierne zlepšenie investičnej aktivity a rozbeh infraštruktúrnych projektov financovaných z verejných zdrojov.

Významnú úlohu môže zohrať aj nový stavebný zákon, ktorého plné efekty sa už budú premietať do stavebnej praxe. Celkovo predpokladáme, že stavebníctvo by po dlhšom období kolísania mohlo v roku 2026 prejsť do fázy mierneho, ale udržateľnejšieho rastu, s dynamikou približne 3 až 5 percent,“ dodáva Boháček.

