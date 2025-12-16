Drevo sa vracia do moderných interiérov. Prečo mu architekti dávajú prednosť?

Môžete mať byt ako z katalógu a aj tak sa v ňom cítiť chlad. Drevo robí presný opak, z „pekného“ spraví domov. Architekti po ňom siahajú stále častejšie, lebo jediný premyslený drevený prvok vie interiér zjemniť, stíšiť a pridať mu hodnotu aj bez zbytočných dekorácií.
Drevo dokáže zmeniť celý byt
Architekti používajú drevo ako silný, ale prirodzený podpis. Dokáže zjednotiť priestor, prepojiť miestnosti a spraviť z bytu celok, nie súbor náhodných kusov nábytku. Výhodou je, že drevo nemusí byť všade, stačí jedna výrazná stena, dvere, kuchynské dvierka alebo vstavaný prvok a interiér zrazu pôsobí premyslenejšie.
Teplo, ktoré sa nedá namaľovať
Niektoré materiály vyzerajú krásne, no sú chladné, vizuálne aj pocitovo. Drevo prináša teplo, ktoré sa nedá nahradiť farbou ani textíliou. Interiér s drevom pôsobí pokojnejšie, mäkšie a prirodzenejšie. Je to jeden z dôvodov, prečo sa drevo objavuje v zónach oddychu, v obývačkách, spálňach, ale čoraz častejšie aj v domácich pracovniach.
Pomáha aj s akustikou
Moderné dispozície sú síce vizuálne čisté, ale často aj otvorené, tvrdé a minimalistické. Otvorené priestory nepridávajú akustike a priestorom sa často šíri nepríjemná ozvena a s ňou aj „hluková únava“. Drevené lamely a obklady dokážu priestor zjemniť aj pre uši. V praxi je to rozdiel, ktorý pocítite každý deň, či už pri rozhovoroch, pri televízore, pri práci z domu aj pri deťoch, ktoré sa hrajú v obývačke spojenej s kuchyňou.
Drevo starne do krásy
Kým niektoré povrchy vyzerajú moderne len chvíľu, drevo má schopnosť starnúť dôstojne. Aj po rokoch pôsobí dobre, pretože nie je založené na efekte, ale na prirodzenej kresbe a štruktúre. Navyše sa dá posúvať podľa štýlu, raz bude seversky svetlé, inokedy mestsky tmavšie a sofistikované, inokedy minimalisticky čisté. Preto ho architekti radi používajú v interiéroch, ktoré majú vydržať viac než jednu sezónu.
Ladí s kontrastmi
Ak sa niekto bojí, že drevo bude pôsobiť príliš domácky, riešením nie je ho zahodiť, ale doplniť ho správnym kontrastom. V kombinácii s čiernym kovom pôsobí súčasne, s kameňom či mikrocementom elegantne a architektonicky, so sklom ľahko a nadčasovo. Práve kontrast robí drevo moderným.
Olej, lak, mat alebo morenie
Drevo je citlivé na spracovanie. A to je dobrá správa, viete ho prispôsobiť tomu, čo potrebujete. Matné a olejované povrchy pôsobia prirodzenejšie, lakované bývajú praktickejšie do náročných domácností. Dôležitý je aj odtieň. Dnes sa do popredia dostávajú teplejšie tóny a morené drevá, ktoré pôsobia dospelejšie než „žltkasté“ alebo príliš oranžové povrchy.
Ako použiť drevo tak, aby nepôsobilo rustikálne
Moderný efekt vzniká z jednoduchosti. Vybrať si jednu hlavnú plochu alebo prvok a zvyšok nechať dýchať. Najistejšie fungujú TV steny z lamiel, obklady na zárubniach, čelo postele, vstavané knižnice, kuchynské dvierka v dyhe alebo kvalitné dvere s čistou líniou. Najčastejšia chyba? Viac odtieňov dreva v jednom byte bez logiky. Keď držíte „rodinu tónov“, interiér pôsobí jednotne a drahšie.
Jednoduchý trik, ako zvýšiť dojem hodnoty nehnuteľnosti
A k drahšiemu dojmu z interiéru sa ešte vrátime. Z pohľadu predaja či prenájmu je drevo materiál, ktorý funguje okamžite. Na fotkách pridáva hĺbku a textúru, pri obhliadke zase pocit kvality. Byt s jedným premysleným dreveným prvkom pôsobí zariadenejšie, aj keď je v skutočnosti minimalistický. A to je presne to, čo realitný trh potrebuje.