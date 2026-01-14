Kritika zo strany USA tlačí Kodaň k posilneniu vojenskej prítomnosti v Grónsku

Dánsko plánuje posilniť svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku a zároveň rokuje so spojencami v Severoatlantickej aliancii o zvýšení aktivít NATO v arktickom regióne. V stredu to oznámil dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen v reakcii na kritiku Spojených štátov, podľa ktorých Kodaň zanedbala obranu tohto autonómneho územia.
„Budeme pokračovať v posilňovaní našej vojenskej prítomnosti v Grónsku, no zároveň sa v rámci NATO ešte viac zameriame na viac cvičení a zvýšenú prítomnosť aliancie v Arktíde,“ uviedol Poulsen vo vyhlásení pre agentúru AFP, len niekoľko hodín pred stretnutím predstaviteľov Grónska, Dánska a USA v Bielom dome o budúcnosti autonómneho územia Dánskeho kráľovstva.
Starý spojenec
Dánsko a Spojené štáty majú za sebou dlhodobé obranné partnerstvo v rámci NATO, ktoré sa datuje od vstupu Kodane do aliancie v roku 1949.
USA prevádzkujú na území Grónska základňu Pituffik Space Base, ktorá je kľúčovou súčasťou severoamerického systému včasného varovania pred raketami a satelitného sledovania, a spolupráca sa rozšírila aj mimo čistých bezpečnostných otázok na obchod, technológiu či environmentálne projekty.
Napätie rastie
V poslednom období však rastú napätia, keď niektorí americkí predstavitelia naznačujú, že USA by mali aktívnejšie zabezpečiť Grónsko pre svoju strategickú hodnotu tvárou v tvár rastúcemu vplyvu Ruska a Číny v Arktíde.
Tieto výroky viedli k diplomatickým sporom a verejným vyhláseniam dánskych a grónskych lídrov, že Grónsko je súčasťou Dánska a jeho budúcnosť má určovať grónsky a dánsky ľud, pričom bezpečnosť ostrova zostáva v rámci NATO.