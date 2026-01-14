Víťaz berie všetko! Levice majú vo Würzburgu opravný termín na postup do šestnástky v LM

Víťaz berie všetko, resp. Teraz alebo nikdy! Aj takéto burcujúce slogany môžeme použiť pred stredajším rozhodujúcim zápasom o postup do šestnástky najlepších tímov v Lige majstrov v basketbale.
Slovenský šampión Patrioti Levice v zápase číslo 3 proti Fitness First Würzburg Baskets síce nemá výhodu domáceho prostredia, ale práve to bolo doteraz v tejto sérii nevýhoda. Hrať sa začne o 18.30 h a priamy prenos odvysiela Nova Sport 1 aj Voyo.
Doma to nevyšlo
Po víťazstve v prvom vzájomnom súboji v Nemecku (92:89), bolo basketbalové Slovensko na nohách a vypredaná Gopass aréna v Bratislave očakávala postup Levičanov cez aktuálne druhý najlepší tím nemeckej bundesligy do tzv. skupiny víťazov.
Würzburg však ukázal, prečo je na tejto pozícii v jednej z top súťaží v Európe. Skvelý výkon nemeckého tímu a nie najlepší strelecký deň Patriotov znamenali prehru 56:74 a vyrovnanie série na 1:1. O všetkom sa tak rozhodne v stredu v Tectake aréne.
Levičania opäť cestovali do Nemecka vlakom.
„Máme tam dostatok miesta na vystretie nôh. Môžeme sa pobaviť s chalanmi. Nemám preferenciu vo vlaku alebo leteckej doprave, obe prepravy majú svoje výhody aj nevýhody“, povedal na margo dopravy americký člen tímu Gabe Dorsey, cituje ho klubový web patriotilevice.sk.
Cesta vlakom je fajn
„Prvá cesta vlakom minulý týždeň bola mojou v druhou v živote. Nikdy som nejazdil vlakom, ani ako mladý. Ale poviem pravdu, že sa mi to páči. Výhodou je, že na vlak nemusíme ísť s takým časovým predstihom, ako na lietadlo, vieme sa tu postaviť, poprechádzať. Je to pre nás pohodlnejšie,“ pridal názor srbský rozohrávač Novak Musič.
Počas minulého víkendu Patrioti v najvyššej slovenskej súťaži nehrali, zatiaľ čo Würszburg si priniesol z Vechty cenné, ale ťažko vybojované víťazstvo 104:100 po predĺžení. Nemcom sa navyše zranil krídelník Alen Pjanic (autor 16 bodov v Bratislave) a mimo hry bude niekoľko týždňov.
Neboja sa
„Všetci vieme, aký je to pre nás dôležitý zápas. Prídeme tam a spravíme všetko preto, aby sme tam vyhrali druhýkrát. Potrebujeme si postrážiť obranný doskok. Ak budeme pozorní v obrane, nebojím sa, že by sme to v útoku nezvládli. Máme v útoku veľa talentu a dokážeme skórovať,“ odhodlame dodal Dorsey.
„Musíme si veriť, hrať sebavedomo a premeniť otvorené strely, ktoré sme mali aj posledný zápas. Som stopercentne presvedčený, že tento zápas môžeme vyhrať. Nemyslím si, že bol súper v niečom lepší alebo nás výrazne prebíjal. Nemali sme dobrý deň, ale ak splníme naše úlohy, máme šancu uspieť,“ myslí si Musič.
Vedia, do čoho idú
„Doma nás zdolali našimi zbraňami v útoku, ale ešte nie je koniec. Za stavu 1:1 vieme, do čoho ideme a budeme bojovať,“ vyhlásil tréner Levíc Michal Madzin po druhom zápase v Bratislave.