Okrem sexuálneho obťažovania je španielsky milovník Julio Iglesias podozrivý aj z obchodovania s ľuďmi

Dve bývalé zamestnankyne španielskeho speváka Julia Iglesiasa podali trestné oznámenie, v ktorom ho obviňujú z „obchodovania s ľuďmi“ a „nútenej práce“, uviedli dve ľudskoprávne organizácie zamerané na ochranu práv žien.
Podľa Women’s Link Worldwide a Amnesty International ženy tvrdia, že počas práce na Iglesiasových nehnuteľnostiach v Dominikánskej republike a na Bahamách v roku 2021 čelili sexuálnemu a inému zneužívaniu.
Organizácie uviedli, že podanie doručené španielskej prokuratúre 5. januára opisuje skutky, ktoré by mohli predstavovať „obchodovanie s ľuďmi na účely nútenej práce“ a „trestné činy proti sexuálnej slobode“.
Obmedzovanie osobnej slobody
Podľa výpovedí, ktoré od žien získali, ich Iglesias „sexuálne obťažoval, pravidelne im kontroloval mobilné telefóny, obmedzoval ich možnosť opustiť dom, kde pracovali, a vyžadoval od nich až 16-hodinové pracovné dni bez voľna“.
Romantický trubadúr Julio Iglesias čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania vrátane znásilnenia
Obvinenia sa prvýkrát objavili v utorok v spoločnom vyšetrovaní americkej televízie Univision a španielskeho denníka elDiario.es. Podľa nich sa Iglesias dopustil sexuálneho obťažovania vrátane jedného prípadu znásilnenia.
Španielska hviezda
Iglesias (82), jeden z najúspešnejších španielskych umelcov všetkých čias, sa preslávil najmä romantickými baladami a počas 70. a 80. rokov dosiahol celosvetový úspech. Spolupracoval aj s americkými hviezdami ako Diana Rossová, Stevie Wonder či Willie Nelson.
Spevák sa k obvineniam zatiaľ verejne nevyjadril.