Zoznam základných potravín so zníženou DPH sa bude ešte meniť, daň za knihy môže byť podľa Takáča aj nula percent

Zoznam základných potravín, na ktoré bude znížená DPH, sa bude podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) ešte meniť. Povedal to v sobotu v relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy.

Petržlen s vňaťou a bez vňate

„S predsedom vlády sme sa dohodli, že už teraz nebudeme do toho robiť žiadne zásahy, ale od 1. januára, keď začne znížená DHP na základné potraviny platiť, dáme dva – tri mesiace nejaký monitoring tohto celého a potom prídeme s nejakým návrhom úpravy základného zoznamu. Je tam napríklad taký nezmysel, ako rozdielna DPH na petržlen s vňaťou a bez vňate, prečo by tam nemohla byť rovnaká DPH,“ povedal Takáč. Podľa neho je možné, že do zoznamu pribudnú aj vajíčka, ktoré momentálne v okruhu základných potravín nie sú.

Zvýšenie sadzby DPH na knihy z 10 na 23 percent nie je podľa ministra téma. Ak príde k dohode v koalícii, daň na knihy môže byť aj nula percent, vyhlásil. Konsolidačný balíček bude podľa neho zaradený do parlamentu možno už tento utorok alebo stredu.

Balíček postihne najmä bežných ľudí a podnikateľov

Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Marián Čaučík reagoval, že materiál mal byť kvalitne pripravený hneď na začiatku, a nie potom všetko meniť, pretože to dopadne ako pri novele Trestného zákona. Podľa neho postihne konsolidačný balíček najmä bežných ľudí a podnikateľov, ktorí sú základom ekonomiky štátu.

„My ich takto nepremyslene dusíme, nie je to dobre,“ zhodnotil. Zároveň dodal, že znížená DPH na potraviny ich reálne nezlacní.

„Potraviny budú musieť byť drahšie práve pre ten konsolidačný balíček, lebo tá cena sa tvorí z nákladov aj zo zisku a náklady sa obchodníkom zvýšia vďaka tomuto balíčku. Pridáva sa zároveň nová daň z finančných transakcií,“ poukázal Čaučík.