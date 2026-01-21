Lidl potvrdil svoju pozíciu medzi top zamestnávateľmi na Slovensku, prestížne ocenenie získal za svoj prístup

Spoločnosť Lidl Slovenská republika získala opätovne certifikáciu Top Employer, ktorá potvrdzuje jej vysoko kvalitný prístup k zamestnancom a zaradila ju medzi najlepších zamestnávateľov na Slovensku. Okrem toho si Lidl odniesol aj prestížnu medzinárodnú pečať Enterprise Seal, ktorá potvrdzuje jednotný vysoký štandard starostlivosti o zamestnancov vo všetkých 31 krajinách, kde Lidl pôsobí.
Prísne kritériá
„Ocenenie Top Employer je potvrdením našich kvalít ako zamestnávateľa. Sme nesmierne hrdí, že sa nám podarilo opätovne ho získať, no zároveň ho vnímame ako záväzok: každý deň robíme maximum, aby sme vytvorili prostredie, v ktorom môžu naši zamestnanci rásť od prvého dňa, rozvíjať svoje zručnosti a spolu s nami v #teamlidl dosahovať nové ciele. Pretože naši zamestnanci sú základom nášho úspechu,“ uviedla Judit Dulin, konateľka pre rezort ľudských zdrojov Lidl Slovenská republika.
Inštitút Top Employers Institute, ktorý udeľuje toto ocenenie, posudzuje firmy podľa prísnych kritérií v oblastiach ako získavanie talentov, onboarding nových zamestnancov, vzdelávanie, Employer Branding alebo integrita.
Prvotriedne pracovné prostredie
Tento rok Lidl dosiahol úspechy najmä v oblasti onboardingu, kde výrazne zlepšil poskytovanie stabilných základov novým zamestnancom od prvého dňa, aby sa mohli v práci dlhodobo cítiť príjemne a prosperovať.
Generálny riaditeľ Top Employers Institute Adrian Seligman poznamenal: „Certifikácia Top Employer 2026 jasne dokazuje, do akej miery je Lidl odhodlaný vytvárať prvotriedne pracovné prostredie, ktoré zabezpečuje udržateľnú výkonnosť spoločnosti. Spolu s dôsledným zameraním na neustále zlepšovanie a úzkym prepojením stratégie v oblasti ľudských zdrojov a podnikových cieľov ukazuje, nakoľko účinné sú ich transformačné postupy. Sme hrdí na to, že môžeme toto ocenenie odovzdať spoločnosti Lidl Slovenská republika za významný prínos k zlepšovaniu pracovného prostredia na Slovensku.“
Inštitút Top Employers je globálna organizácia, ktorá už 30 rokov certifikuje a pomáha firmám zlepšovať pracovné podmienky pre ich zamestnancov. Tento rok udelil ocenenie 2 300 firmám v 122 krajinách na piatich kontinentoch, ktoré dohromady zlepšujú životy viac ako 9 miliónom ľudí po celom svete.