Dôchodcovia si v BILLE nakúpia lacnejšie, reťazec spúšťa špeciálnu zľavu raz do týždňa

Sieť supermarketov BILLA prináša novinku pre svojich zákazníkov vo veku nad 60 rokov. Seniorský deň prináša špeciálnu 10 % zľavu na nákup v BILLA pre všetkých dôchodcov v stredu od 7:00 do 11:00 hodiny. Akcia platí až do odvolania s podmienkou, že nákup neprekročí sumu 50 eur.
Zľavu môžu využiť iba zákazníci registrovaní vo vernostnom programe BILLA Bonus, ktorí musia viesť dátum narodenia vo svojom profile. Registračný proces je jednoduchý a dostupný online na stránke www.billa.sk alebo priamo na predajni, kde zákazníkom vydajú BILLA Bonus kartu. K správnemu nastaveniu údajov slúži aj mobilná aplikácia BILLA Bonus alebo zákaznícka linka.
Sortiment BILLA obsahuje rozsiahly výber výrobkov, takmer polovicu položiek tvoria privátne značky
„Týmto krokom chceme veľkej skupine nášho zákazníctva poďakovať za lojalitu a zároveň čiastočne uľahčiť ich rozpočtu na nákupy potravín,“ uviedla manažérka CRM a digital BILLA Slovensko, Ivica Jančárová. Verí, že seniori si rýchlo obľúbia túto zľavu a využívať ju budú pravidelne.
Seniorský deň predstavuje pre dôchodcov príležitosť nakupovať kvalitné potraviny alebo drogériu výhodnejšie počas vyhradeného časového úseku v strede pracovného týždňa.