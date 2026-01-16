Dôchodcovia si v BILLE nakúpia lacnejšie, reťazec spúšťa špeciálnu zľavu raz do týždňa

Akcia platí až do odvolania s podmienkou, že nákup neprekročí sumu 50 eur.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Billa, obchod
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Sieť supermarketov BILLA prináša novinku pre svojich zákazníkov vo veku nad 60 rokov. Seniorský deň prináša špeciálnu 10 % zľavu na nákup v BILLA pre všetkých dôchodcov v stredu od 7:00 do 11:00 hodiny. Akcia platí až do odvolania s podmienkou, že nákup neprekročí sumu 50 eur.

Zľavu môžu využiť iba zákazníci registrovaní vo vernostnom programe BILLA Bonus, ktorí musia viesť dátum narodenia vo svojom profile. Registračný proces je jednoduchý a dostupný online na stránke www.billa.sk alebo priamo na predajni, kde zákazníkom vydajú BILLA Bonus kartu. K správnemu nastaveniu údajov slúži aj mobilná aplikácia BILLA Bonus alebo zákaznícka linka.

„Týmto krokom chceme veľkej skupine nášho zákazníctva poďakovať za lojalitu a zároveň čiastočne uľahčiť ich rozpočtu na nákupy potravín,“ uviedla manažérka CRM a digital BILLA Slovensko, Ivica Jančárová. Verí, že seniori si rýchlo obľúbia túto zľavu a využívať ju budú pravidelne.

Seniorský deň predstavuje pre dôchodcov príležitosť nakupovať kvalitné potraviny alebo drogériu výhodnejšie počas vyhradeného časového úseku v strede pracovného týždňa.

Firmy a inštitúcie: BILLA
Okruhy tém: BILLA Dôchodcovia nákupy potravín Seniorský deň

