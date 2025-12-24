Minister Takáč opäť nakúpil základné vianočné potraviny. Rozdiel v cene je pre mňa fantastický, hovorí - VIDEO

Nákup základných potravín pred Vianocami je oproti minulému roku lacnejší o viac ako 23 percent. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
Minister opätovne po roku uskutočnil predvianočný nákup základných potravín v tej istej predajni a s rovnakým obsahom nákupného košíka ako v decembri minulého roka. Informoval, že celková suma bola medziročne výrazne nižšia – v decembri 2024 stál nákup základných potravín 74,90 eura a tento rok zaplatil za rovnaký nákup 57,55 eura, ide tak o pokles o približne 23,2 percenta.
„Nachádzame sa v presne tej istej predajni a robíme presne ten istý nákup tých istých potravín. Rozdiel v cene je pre mňa fantastický,“ povedal Takáč. Spresnil, že v košíku sa nachádzali bežné základné položky využívané v domácnostiach pred sviatkami, vrátane kyslej kapusty, olejov či masla.
Minister súčasne poukázal na výrazný pokles ceny niektorých potravín. Maslo medziročne zlacnelo z približne štyroch eur na necelé dve eurá, čo je dôkazom, že prijaté opatrenia majú reálny dopad.
„Znížená DPH a ďalšie kroky, ktoré robíme, pomáhajú stabilizovať ceny potravín. Slovensko má dnes v rámci krajín V4 najnižšiu infláciu,“ dodal Takáč s tým, že cieľom vlády nie je mať najlacnejšie potraviny na svete, ale primerané a stabilné ceny, ktoré zodpovedajú ekonomickej realite.