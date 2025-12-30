Mlynári varujú pred mrazenými pekárskymi výrobkami zo západu, môžu obsahovať ukrajinskú múku

Ukrajinská múka je na Slovensku pre zdravotné riziká zakázaná na základe Vyhlášky 364/2023 Ministerstva hospodárstva SR.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Chlieb, pečivo, pekáreň
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Ostatné Ekonomika z lokality Slovensko

Slovenská spoločnosť mlynárov (SSM) vyzýva štátne orgány na okamžité riešenie problému masívneho dovozu mrazených pekárskych výrobkov zo západnej Európy, ktoré môžu byť vyrobené z ukrajinskej múky a iných surovín s nebezpečnými rezíduami pesticídov, herbicídov či ťažkých kovov. Tieto výrobky, predávané slovenským spotrebiteľom pod lákavými marketingovými sloganmi, predstavujú riziko pre zdravie verejnosti.

Milan Lapšanský, generálny sekretár SSM, zdôraznil, že tisíce kamiónov mrazeného chleba, pečiva a koláčov zo západu zaplavujú slovenský trh bez dostatočnej kontroly pôvodu múky a surovín. Ukrajinská múka je na Slovensku pre zdravotné riziká zakázaná na základe Vyhlášky 364/2023 Ministerstva hospodárstva SR, ktorá obmedzuje dovoz, spracovanie a predaj vybraných poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, vrátane pšenice, raže, jačmeňa, kukurice, sójových bôbov a ďalších.

Mlynári upozorňujú, že na rozdiel od zahraničných dovozcov používajú slovenské mlyny predovšetkým domácu pšenicu, pričom dovoz surovín z nastáva iba pri ich nedostatku na trhu. Navrhujú preto, aby Štátna veterinárna a potravinová správa zaviedla hĺbkové kontroly zahraničných obchodných reťazcov a vyžadovala preukázanie pôvodu surovín v dovážaných mrazených pekárskych výrobkoch.

Slovenská spoločnosť mlynárov združuje šesť výrobcov múky a mlynských krmív po celom Slovensku, s takmer 500 zamestnancami v rôznych regiónoch krajiny.

Viac k osobe: Milan Lapšanský
Firmy a inštitúcie: Európska úniaMH Ministerstvo hospodárstva SRSlovenská spoločnosť mlynárovŠVPS Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Okruhy tém: dovoz pečiva Múka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk