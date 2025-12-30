Mlynári varujú pred mrazenými pekárskymi výrobkami zo západu, môžu obsahovať ukrajinskú múku

Slovenská spoločnosť mlynárov (SSM) vyzýva štátne orgány na okamžité riešenie problému masívneho dovozu mrazených pekárskych výrobkov zo západnej Európy, ktoré môžu byť vyrobené z ukrajinskej múky a iných surovín s nebezpečnými rezíduami pesticídov, herbicídov či ťažkých kovov. Tieto výrobky, predávané slovenským spotrebiteľom pod lákavými marketingovými sloganmi, predstavujú riziko pre zdravie verejnosti.
Symbol Slovenska je ohrozený, pekári volajú po legislatívnej ochrane domáceho chleba
Milan Lapšanský, generálny sekretár SSM, zdôraznil, že tisíce kamiónov mrazeného chleba, pečiva a koláčov zo západu zaplavujú slovenský trh bez dostatočnej kontroly pôvodu múky a surovín. Ukrajinská múka je na Slovensku pre zdravotné riziká zakázaná na základe Vyhlášky 364/2023 Ministerstva hospodárstva SR, ktorá obmedzuje dovoz, spracovanie a predaj vybraných poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, vrátane pšenice, raže, jačmeňa, kukurice, sójových bôbov a ďalších.
Ukrajinská pšenica zaplavila Európu, slovenskí mlynári upozorňujú na extrémny tlak na ceny múky
Mlynári upozorňujú, že na rozdiel od zahraničných dovozcov používajú slovenské mlyny predovšetkým domácu pšenicu, pričom dovoz surovín z EÚ nastáva iba pri ich nedostatku na trhu. Navrhujú preto, aby Štátna veterinárna a potravinová správa zaviedla hĺbkové kontroly zahraničných obchodných reťazcov a vyžadovala preukázanie pôvodu surovín v dovážaných mrazených pekárskych výrobkoch.
Slovenská spoločnosť mlynárov združuje šesť výrobcov múky a mlynských krmív po celom Slovensku, s takmer 500 zamestnancami v rôznych regiónoch krajiny.