Privátne značky na Slovensku lámu rekordy, tvoria už štvrtinu ponuky

Podiel vystavenia potravín pod privátnou značkou v slovenských maloobchodných predajniach dosiahol v roku 2025 historicky najvyššiu úroveň 26,0 %. Tento výsledok potvrdil prieskum Potravinárskej komory Slovenska (PKS), ktorý sledoval zastúpenie privátnych značiek v 334 predajniach v celej krajine.
Privátne značky
Novinkou v roku 2025 bolo monitorovanie diskontného reťazca Biedronka, ktorý na svojich pultoch vystavuje tretinu potravín pod privátnou značkou (32,5 %). Najvyšší podiel má stále reťazec Lidl, kde privátne značky predstavujú viac než polovicu ponuky (52,2 %). Ostatné siete majú podiely privátnych značiek v rozmedzí od 6,1 % v skupine Terno do 24,7 % v Kauflande.
Potravinárska komora zhodnotila rok 2025, negatívne vníma nízky podiel slovenských potravín v obchodoch
Privátne značky dominujú hlavne v kategóriách mliečne výrobky (55 %), konzervované produkty (46 %), mäsové výrobky (42 %) a oleje (41 %). Naopak, nízky podiel zaznamenali kategórie ako víno (7 %), liehoviny (10 %) či pivo (11 %), kde spotrebitelia preferujú značkové produkty.
Z hľadiska pôvodu sú však len približne tretina privátnych značiek vyrábané na Slovensku. Zahraničné privátne značky tvoria 18 % z celkového podielu. Reťazec Lidl má až 40 % privátnych značiek zahraničných výrobcov, Biedronka 27 %. Naproti tomu slovenské siete ako COOP Jednota, Fresh alebo CBA uprednostňujú domácu výrobu a tri štvrtiny privátnych značiek vytvárajú u slovenských výrobcov.
Pridané hodnoty
Jana Venhartová, riaditeľka PKS, zdôraznila, že napriek výhodnej cene privátnych značiek prinášajú značkové výrobky pridanú hodnotu v podobe inovácií alebo podpory komunít. Upozornila tiež na riziko, že domácim výrobcom môžu spôsobiť ťažkosti náklady a konsolidácia verejných financií, čo môže viesť k strate kontraktov na výrobu privátnych značiek.
Prieskum PKS, realizovaný cez agentúru Go4insight, využíva rovnakú metodológiu od roku 2013 a každoročne pomáha sledovať trendy zastúpenia privátnych značiek v maloobchodnej ponuke.
Takáč rokoval s Úniou potravinárov Slovenska, firmy môžu získať peniaze na marketing
Potravinárska komora Slovenska pôsobí od roku 2002 a združuje firmy z oblasti potravinárskeho priemyslu s cieľom podporovať rozvoj legislatívy, konkurencieschopnosť, bezpečnosť výrobkov a udržateľný rozvoj v sektore.