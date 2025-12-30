Privátne značky na Slovensku lámu rekordy, tvoria už štvrtinu ponuky

Domácim výrobcom môžu spôsobiť ťažkosti náklady a konsolidácia verejných financií.
Podiel vystavenia potravín pod privátnou značkou v slovenských maloobchodných predajniach dosiahol v roku 2025 historicky najvyššiu úroveň 26,0 %. Tento výsledok potvrdil prieskum Potravinárskej komory Slovenska (PKS), ktorý sledoval zastúpenie privátnych značiek v 334 predajniach v celej krajine.

Privátne značky

Novinkou v roku 2025 bolo monitorovanie diskontného reťazca Biedronka, ktorý na svojich pultoch vystavuje tretinu potravín pod privátnou značkou (32,5 %). Najvyšší podiel má stále reťazec Lidl, kde privátne značky predstavujú viac než polovicu ponuky (52,2 %). Ostatné siete majú podiely privátnych značiek v rozmedzí od 6,1 % v skupine Terno do 24,7 % v Kauflande.

Privátne značky dominujú hlavne v kategóriách mliečne výrobky (55 %), konzervované produkty (46 %), mäsové výrobky (42 %) a oleje (41 %). Naopak, nízky podiel zaznamenali kategórie ako víno (7 %), liehoviny (10 %) či pivo (11 %), kde spotrebitelia preferujú značkové produkty.

Z hľadiska pôvodu sú však len približne tretina privátnych značiek vyrábané na Slovensku. Zahraničné privátne značky tvoria 18 % z celkového podielu. Reťazec Lidl má až 40 % privátnych značiek zahraničných výrobcov, Biedronka 27 %. Naproti tomu slovenské siete ako COOP Jednota, Fresh alebo CBA uprednostňujú domácu výrobu a tri štvrtiny privátnych značiek vytvárajú u slovenských výrobcov.

Pridané hodnoty

Jana Venhartová, riaditeľka PKS, zdôraznila, že napriek výhodnej cene privátnych značiek prinášajú značkové výrobky pridanú hodnotu v podobe inovácií alebo podpory komunít. Upozornila tiež na riziko, že domácim výrobcom môžu spôsobiť ťažkosti náklady a konsolidácia verejných financií, čo môže viesť k strate kontraktov na výrobu privátnych značiek.

Prieskum PKS, realizovaný cez agentúru Go4insight, využíva rovnakú metodológiu od roku 2013 a každoročne pomáha sledovať trendy zastúpenia privátnych značiek v maloobchodnej ponuke.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí od roku 2002 a združuje firmy z oblasti potravinárskeho priemyslu s cieľom podporovať rozvoj legislatívy, konkurencieschopnosť, bezpečnosť výrobkov a udržateľný rozvoj v sektore.

