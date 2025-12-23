Lidl v roku 2025 otvoril 12 nových predajní, patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku

Reťazec Lidl zaznamenal v roku 2025 výraznú expanziu na Slovensku, keď otvoril 12 nových predajní a zvýšil celkový počet prevádzok na 179. Medzi novými obchodmi je aj najmodernejšia metropolitná predajňa v bratislavskej nákupnej zóne Bory, ktorá integruje modernú architektúru, inteligentné technológie a ekologické prvky.
Expanzia predajní
Nové predajne pribudli v rôznych regiónoch od Záhoria až po Šariš, konkrétne v obciach a mestách ako Poltár, Žilina, Bratislava, Kúty, Teplička nad Váhom, Martin, Nové Zámky, Stará Turá, Dunajská Lužná, Hlohovec, Prešov a Hnúšťa. Expanzia prebiehala priebežne počas roka, pričom v niektorých lokalitách došlo k viacerým otvoreniam v rôznych obdobiach roka.
Lidl otvára najmodernejšiu metropolitnú predajňu na Slovensku v nákupnej zóne Bory
Metropolitná predajňa v Bory predstavuje míľnik, je vybavená zelenou strechou, fotovoltickými panelmi, dažďovou záhradou a komfortom pre zákazníkov formou krytého parkoviska s výťahom a travelátormi.
Všetky nové predajne využívajú energeticky úsporné LED osvetlenie a elektronické cenovky, ktoré znižujú spotrebu papiera a zjednodušujú pracovné postupy personálu. Vybrané predajne navyše disponujú zelenými strechami, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu ovzdušia a zadržiavať dažďovú vodu.
Spoločenská zodpovednosť
Lidl kladie dôraz aj na spoločenskú zodpovednosť. Prostredníctvom projektu „Podeľ sa a pomôž“ odovzdal potravinovú pomoc s hodnotou viac než 2,8 milióna eur miestnym organizáciám pomáhajúcim seniorom, núdznym rodinám a zdravotne znevýhodneným.
Lidl chce poskytnúť príjemnejšie podmienky pre ľudí s autizmom, spúšťa projekt Tichá hodinka - VIDEO, FOTO
Projekt „Váš nákup = Veľká pomoc“ venuje jedno euro za každý nákup nad 10 eur do základných škôl na športové potreby. Ďalšie iniciatívy podporujú výsadbu lesov v Tatrách a vážne choré deti.
Rast počtu predajní priniesol aj zvýšenie zamestnanosti – len v novootvorených prevádzkach našlo uplatnenie viac ako 300 ľudí. Celkovo spoločnosť zamestnáva viac než 6 700 pracovníkov v 179 predajniach, troch logistických centrách a centrále.
Rozširovanie siete
V roku 2025 vyčlenil Lidl na zvyšovanie platov sumu presahujúcu 14 miliónov eur a hodnota benefitov na jedného zamestnanca je viac ako 800 eur. To prispieva k tomu, že Lidl patrí medzi najväčších a najoceňovanejších zamestnávateľov na Slovensku.
Bernolákovo má nový park pre všetky generácie, vznikol vďaka projektu Čistinka od Lidla – FOTO
V blízkej budúcnosti plánuje Lidl ďalšie rozširovanie siete, pričom pripravuje otvorenie prevádzok v Zákamennom, Nitre a Rajci.