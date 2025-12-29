Klietkové vajcia u najväčších maloobchodných reťazcov už nekúpite, Slovensko definitívne končí aj s kožušinovým chovom

Slovensko od 1. januára budúceho roka definitívne končí s kožušinovým chovom a predajom klietkových vajec u najväčších maloobchodných reťazcov.
Informovala o tom koordinátorka médií zo združenia Humánny pokrok Paulína Kleinová. Ide podľa nej o historický dvojitý míľnik v ochrane zvierat, ktorý je výsledkom dlhoročného tlaku verejnosti a víťazstvom súcitu nad krutosťou.
Koniec kožušinovým farmám aj klietkovému chovu
Od 1. januára 2026 sa Slovensko oficiálne stáva krajinou bez kožušinových fariem. Končí sa tak prechodné obdobie schválené po masívnej kampani s názvom Ide o chlp, do ktorej sa v roku 2019 zapojilo viac ako 77-tisíc ľudí. Impulzom boli šokujúce investigatívne zábery z farmy v Príbovciach pri Martine.
K retailovým lídrom sa v rámci takzvanej revolúcie v predaji vajec pridávajú aj reštauračné siete, hotelové skupiny a potravinárski výrobcovia. Zatiaľ čo v roku 2018 žilo v klietkach až 84,5 percenta sliepok, čo je 2,6 milióna, v roku 2025 klesol tento podiel na 62,1 percenta.
Slovenské obchodné siete budú ponúkať domáce vajcia zo všetkých foriem chovov, odmietajú ich nahradiť produkciou z dovozu
„Podľa agentúry Focus si až 55 percent Slovákov a Sloveniek želá, aby sa klietkový chov sliepok stal minulosťou, pričom viac než polovica opýtaných je pripravená si za vajcia z lepších podmienok aj priplatiť,“ uviedla Kleinová.
Jasný signál
Združenie bude naďalej sledovať napĺňanie bezklietkových záväzkov a spolupracovať s firmami, ktoré podnikajú konkrétne kroky k ich realizácii. „Slovensko vysiela jasný signál, že kruté praktiky v podobe sťahovania zvierat z kože či ich väznenia v tesných klietkach v 21. storočí nemajú miesto,“ poznamenal riaditeľ organizácie Humánny pokrok Martin Smrek.
Slováci súhlasia so zákazom klietkového chovu, za vajcia z lepších podmienok sú ochotní si priplatiť
Slovensko týmto krokom nasleduje globálny trend. Podobný zákaz nedávno prijalo aj Poľsko, ktoré bolo svetovou veľmocou v tomto odvetví. Tlak na zmenu prichádza aj z Bruselu, kde iniciatívu Európa bez kožušín podporilo už 1,6 milióna ľudí z EÚ vrátane desaťtisícov zo Slovenska.