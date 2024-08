Gröhling: Vláda chce vyhodiť 200-tisíc eur na web porovnávania cien potravín, vaša babka alebo mama to urobí zadarmo (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje novelu zákona o cenách, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo financií. Podľa SaS je zriadenie webovej stránky na porovnanie cien potravín nehospodárne a neefektívne.

Zvýhodnia zahraničné reťazce

„Vláda sa chystá minúť státisíce eur na niečo, čo urobí vaša babka, dedko alebo mama zadarmo. Zdá sa, že vláda Fica už nechce znižovať ceny potravín, tak ako to sľubovali pred voľbami. Namiesto toho plánuje vytvoriť web na porovnanie cien. Toto je vskutku absurdné. Kde sú predvolebné sľuby Roberta Fica, Petra Pellegriniho či Andreja Danka?“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podpredseda SaS Marián Viskupič upozornil, že takýto krok by zvýhodnil veľké zahraničné reťazce. „Na konci dňa tento krok zvýhodní veľké zahraničné reťazce, ktoré ho budú využívať ako ďalšiu formu svojich cenových akcií, pričom tento marketing im vlastne zaplatí štát. Znevýhodnené zostanú menšie slovenské reťazce a malé potraviny, ktoré s nimi nedokážu cenovo súperiť. Toto sú reálne skúsenosti z Maďarska, kde je podobný porovnávač zavedený,“ povedal Viskupič.

Náklady budú značné

Podľa strany SaS prinesie takéto porovnávanie cien len zbytočnú byrokraciu a ďalšie náklady.

„Vláda, ktorá nám sľubovala, že nás bude chrániť a zlepší naše životy, sa ukazuje ako vláda prázdnych sľubov a falošných riešení,“ tvrdí Viskupič. Poslanec NR SR Alojz Hlina upozornil, že náklady na vytvorenie webu budú značné.

„Takmer 200-tisíc eur nás bude stáť vytvorenie webového sídla porovnávača cien potravín a ďalšie desiatky tisíc eur zaplatíme za jeho správu. Toto je absurdné, pričom to nijako nevyrieši ceny potravín. Naopak, pomôže to akurát tak silným zahraničným reťazcom, malých predajcov to zadusí,“ uzavrel Hlina.