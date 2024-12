Voľby by s väčším náskokom vyhralo Progresívne Slovensko, SaS je pod piatimi percentami a matovičovci aj Republika porástli

Ak by sa parlamentné voľby konali teraz, vyhralo by Progresívne Slovensko (PS) s podporou 24,8 percenta voličov. Za PS nasleduje strana Smer-SD s 19,1 percentami. Ukázal to prieskum agentúry NMS, ktorý robili od 4. do 9. decembra na vzorke 1 000 respondentov.

Smer si tak obhájil pozíciu z minulého mesiaca, pričom PS kleslo o 0,3 percentuálneho bodu. Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostali aj ďalšie štyri strany.

SNS a SaS sú pod piatimi percentami

Hlas-SD by získal 10,7 percenta hlasov, hnutie Republika 9,5 percenta, hnutie Slovensko by sa do parlamentu dostalo s podporou 6,5 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie s 5,5 percentami.

Zo súčasných parlamentných strán by podľa prieskumu pred bránami Národnej rady SR ostali Sloboda a Solidarita, ktorá získala podporu 4,8 percenta voličov, ako aj Slovenská národná strana, ktorú by volilo len 2,9 percenta opýtaných.

Do Národnej rady SR by sa nedostali ani Demokrati (3,9 %), Sme rodina (3,4 %), Maďarská aliancia (3,2 %), a ani strana Za ľudí (2,9 %).

O vstup do parlamentu bojuje šesť subjektov

Trom najsilnejším stranám sa tak v porovnaní s novembrom podarilo udržať podporu od svojich voličov.

„Na nižších pozíciách môžeme sledovať dynamickejšie zmeny. Na štvrtom mieste by sa podľa decembrového volebného modelu umiestnilo hnutie Republika s podporou 9,5 percenta, čo je medzimesačný nárast o 0,8 percentuálneho bodu a od októbra dokonca posun o 2,1 percentuálneho bodu. Ak by sa konali parlamentné voľby v decembri 2024, Republika by dokázala zdvojnásobiť svoj volebný zisk z jesene 2023,“ priblížila agentúra NMS.

Ako doplnila, o vstup do parlamentu bojuje šesť subjektov. Najvyššie z nich sa umiestnilo hnutie Slovensko, ktoré medzimesačne narástlo o 1,9 percentuálneho bodu. KDH by sa do parlamentu dostalo, no zaznamenalo medzimesačný pokles o 0,9 percentuálneho bodu.