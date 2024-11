Progresívci kritizujú vládu za šetrenie, ktoré podľa strany koná na úkor zdravotne znevýhodnených ľudí

aktualizované 8. november 17:46

Progresívne Slovensko (PS) ostro kritizuje vládne opatrenia v oblasti šetrenia, ktoré sa podľa strany konajú na úkor zdravotne znevýhodnených ľudí.

Podpredsedníčka PS a členka Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík označila konanie vlády za bezcitné, keďže je realizované pod zámienkou reformy posudkovej činnosti.

„Ak chce vláda šetriť práve takto, potom už nie je ničím iným ako vládou sociálnych netvorov,“ uviedla Petrík.

Redukcia príspevkov

Podľa PS minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš plánuje zredukovať peňažné príspevky, od ktorých závisia zdravotne znevýhodnení ľudia a ich rodiny.

„Nárok na kompenzácie už nebudú mať ľudia s vysokofunkčným autizmom, Aspergerovým syndrómom či Crohnovou chorobou,“ varuje podpredsedníčka PS.

Kritiku podporila aj členka sociálneho výboru Veronika Veslárová, podľa ktorej šetrenie na ľuďoch so zdravotným znevýhodnením môže byť pre mnohé rodiny likvidačné.

Veslárová uviedla, že rodičia detí s Aspergerovým syndrómom už nebudú mať nárok na príspevok na opatrovanie, čo ich môže priviesť na hranicu chudoby, keďže nemôžu pracovať a musia sa starať o svoje deti. Veslárová kritizovala aj to, že vláda si schválila zvýšenie platov, kým zdravotne znevýhodnených ľudí tlačí k chudobe.

Poistka v zákone

Podľa ministra práce Tomáša, zatiaľ čo široká odborná pracovná skupina pripravuje túto významnú legislatívu naviazanú na Plán obnovy, liberálna mašinéria sa v mene boja s vládou neštítila vystrašiť ľudí odkázaných na pomoc iných.

„Neodradilo ju ani to, že na reforme už došlo k zhode s Úradom komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Verejným ochrancom práv i Slovenským fórom osôb so zdravotným postihnutím a v pripomienkovom konaní sa dolaďujú aj posledné zmeny s menšími organizáciami,“ dodal minister.

„Zdôrazňujem, že žiaden odkázaný človek nepríde o žiaden priznaný kompenzačný príspevok, lebo zákon obsahuje poistku. A v zákone aj zostávajú všetky doterajšie diagnózy, ktoré môžu viesť k ťažkému zdravotnému postihnutiu, vrátane autizmu, Aspergerovho syndrómu, či celiakie,“ uviedol minister práce Tomáš s tým, že sa bude posudzovať vplyv týchto diagnóz na funkčnosť organizmu, ako aj sociálny status odkázaného človeka. Na tom je podľa neho zhoda medzi všetkými zainteresovanými a zároveň je to v súlade s medzinárodnou odbornou praxou.

Úrady práce budú po novom vydávať jednotné zdravotno – sociálne posudky pre kompenzačné príspevky i sociálne služby. Ako minister práce uviedol na záver, reformu by chceli predstaviť verejnosti v najbližších dňoch.