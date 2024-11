Počet poberateľov dvoch percent dane z príjmu môže výrazne narásť, najväčšou skupinou budú dôchodcovia

Najväčšou skupinou poberateľov 2 % dane z príjmu budú od roku 2026 dôchodcovia. Tohtoročné konsolidačné opatrenia zaviedli zmenu, ktorá nariaďuje, že namiesto jednorazového rodičovského dôchodku bude od roku 2026 možné asignovať 2 % z dane z príjmu nielen organizáciám, ale aj priamo rodičom-dôchodcom, čo podľa Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA) spôsobí významný nárast počtu prijímateľov a objemu poukázanej dane.

V roku 2023 poukázalo 2 % dane z príjmu 930-tisíc fyzických osôb a 65-tisíc podnikov v prospech približne 18-tisíc organizácií, čo za minulý rok predstavovalo 101 miliónov eur, teda doteraz najvyššiu sumu. V roku 2022 dosiahla suma odvedená od fyzických osôb 3,65 miliardy eur, zatiaľ čo právnické osoby prispeli 3,86 miliardy eur.

Najväčší podiel z asignácie dane získali prijímatelia z Bratislavského kraja (42,8 %), pričom najmenší podiel bol v Nitrianskom kraji (6,2 %). Nadácia EPH získala najvyššiu sumu vo výške 2,26 milióna eur.

Priemerná výška asignovanej dane u fyzických osôb bola v minulom roku 48 eur, zatiaľ čo u právnických osôb dosiahla 759 eur. Mediánová výška získaného podielu dane jedného prijímateľa bola tak vlani takmer 1 600 eur.

Nový systém asignácie podľa ISA prinesie od roku 2026 nárast prijímateľov aj objemu poukázanej dane z príjmu. Ak by štvrtina fyzických osôb minulý rok poukázala 2 % z dane každému rodičovi, pribudlo by približne 230-tisíc prijímateľov. Ich počet by sa teda viac ako zdesaťnásobil.