Sociálna poisťovňa informuje tisíce živnostníkov o zmenách v sociálnom poistení po predĺženom daňovom priznaní

Sociálna poisťovňa začiatkom októbra 2025 doručí oznámenia takmer 77-tisíc samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré si za rok 2024 predĺžili lehotu na podanie daňového priznania. V oznámeniach budú informované, či im od 1. októbra vzniká, zaniká alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie.
Oznámenia zasielané poštou i elektronicky
Zároveň sa dozvedia výšku nového vymeriavacieho základu a poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch povinné odvádzať. Lehotu na úhradu poistného v aktualizovanej výške majú do 10. novembra 2025.
Najviac oznámení poputuje tým samostatne zárobkovo činným osobám, ktorým sa po spracovaní daňových priznaní zmenil vymeriavací základ. Ide o 56 975 osôb. O vzniku povinného poistenia od 1. októbra 2025 sa dozvie 15 884 osôb, zatiaľ čo 3 724 z nich bude informovaných o jeho zániku k 30. septembru 2025.
Oznámenia budú zasielané poštou alebo elektronicky prostredníctvom aktivovaných e-schránok najneskôr do 20. októbra 2025. Poistné v novej výške sa následne uhrádza za mesiac október, so splatnosťou do 10. novembra 2025.
Príjem z podnikania
Povinné poistenie vznikne od 1. októbra tým osobám, ktoré v roku 2024 dosiahli príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 8 580 eur, teda od sumy 8 580,01 eura vrátane. Podmienkou je aj platné oprávnenie na výkon činnosti k 1. októbru.
Ak osoba činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, vznik povinného poistenia sa viaže výlučne na výšku príjmu. V prípade príjmu rovného alebo nižšieho ako 8 580 eur povinné sociálne poistenie nevzniká, alebo sa k 30. septembru zaniká.
Maximálny vymeriavací vklad
Pre samostatne zárobkovo činné osoby platí v roku 2025 minimálny mesačný vymeriavací základ vo výške 715 eur, z ktorého vyplýva poistné vo výške 237,02 eura. Pre osoby, ktoré poberajú starobný alebo predčasný dôchodok, a tiež pre poberateľov výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, je výška poistného nižšia – mesačne 194,12 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie.
Maximálny vymeriavací základ je v roku 2025 stanovený na 15 730 eur, pričom maximálne poistné dosahuje 5 214,49 eura mesačne. Pre poberateľov dôchodkov, ktorí nie sú povinní platiť poistné na invalidné poistenie, je maximálna výška poistného stanovená na 4 270,69 eura mesačne.