Vyššie dôchodky a ďalšie zmeny v roku 2026 v kocke. Materská aj tehotenská dávka, PN-ka, ošetrovné... - ROZHOVOR

V sociálnej oblasti prichádza každoročne k viacerým zmenám a nie je tomu inak ani teraz. O novinkách prišiel do Štúdia SITA porozprávať Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.
Zmrazené 13. dôchodky
Čo sa v tomto roku nemení, je výška 13. dôchodkov, ktoré zostávajú „zmrazené“ z dôvodu konsolidácie verejných financií. Naopak, ostatné penzie, ako sú starobné, vdovské, invalidné a sirotské od januára stúpli. Valorizácia dôchodkov sa robí automaticky bez potreby osobitnej žiadosti zo strany poberateľa a Sociálna poisťovňa tiež všetkým zasiela rozhodnutie.
O koľko sa od januára zvýši váš dôchodok? Kalkulačka vám vypočíta valorizáciu aj novú sumu...
Prvé vyplatenie dôchodkov vo zvýšenej sume je vo výplatnom termíne v januári 2026, pričom dôchodcom bude vyplatený aj doplatok za obdobie od 1. januára 2026 do dňa predchádzajúceho danému výplatnému termínu v januári 2026. „My vyplácame dôchodky od 2. do 24. v mesiaci, čiže ak ma niekto napríklad výplatný termín 24. januára, tak tento zvýšený dôchodok mu doplatíme od 1. januára 2026,“ priblížil Kontúr.
Hovorca Sociálnej poisťovne však upozornil, že v prípade minimálnych dôchodkoch je situácia iná, pretože sú naviazané na životné minimum. Aký je postup ich valorizácie, vysvetlil v rozhovore pre SITA. Rodičovský dôchodok od 1. januára 2026 nahradila asignácia podielu zaplatenej dane. „V prípade, že sa dieťa rozhodne, že venuje dve percentá z dane svojim rodičom, tak budeme tieto sumy vyplácať za celý rok v konkrétnej výške v letných mesiacoch roku 2026,“ uviedol Kontúr.
Novinkou tohto roka je dôchodková prognóza. „Je to dôležitá téma, lebo Sociálna poisťovňa vás začína informovať o tom, aká penzia vám môže vyjsť, ak budete kontinuálne pokračovať v platení odvodov,“ hovorí Kontúr.
Ošetrovné a nemocenská, materská aj tehotenská dávka
V rozhovore boli témou aj výšky dávok, na ktoré majú poistenci nárok a od 1. apríla dochádza k významnej zmene pri tehotenskej a materskej dávke a ide sa prejsť na spôsob, akým sa vyplácajú elektronické PN-ky.
„Budúca mamička zájde k svojmu gynekológovi a následne po zápise do elektronickej tehotenskej knižky už na pozadí zbehnú procesy, ktoré budú viesť k tomu, že začneme automaticky vyplácať dávku tehotenské a potom automaticky dávku materské, keď vznikne nárok,“ opísal zmenu Kontúr.
Od apríla sa tiež rozširuje okruh osôb oprávnených na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné o chorú manželku alebo manžela rodiča či osvojiteľa, ako aj o chorých osvojiteľov a ich príbuzných. Nová právna úprava zároveň zjednodušuje striedanie členov rodiny pri dlhodobom ošetrovaní. Pri dávke ošetrovné s trvaním 90 dní sa poistenci budú môcť po 30 dňoch vystriedať elektronicky cez formulár bez potreby návštevy ošetrujúceho lekára.
Pri PN-kach už od januára neplatí, že prvých 10 dní vypláca zamestnávateľ, ale je to po novom už 14 a od 15. dňa nastupuje Sociálna poisťovňa. „Čo to znamená pre zamestnanca? V niektorých prípadoch to môže mať aj pozitívny prínos, pretože niektorí zamestnávatelia aj v rámci poskytovaných benefitov, v tých prvých dňoch vyplácajú vyššiu PN-ku, než je zákonom stanovená hranica, my sme spomínali 55 percent vymeriavacieho základu, ale niektorí idú aj na 75 percent,“ hovorí Kontúr.
Pri všetkých dávkach nemocenského poistenia však Kontúr upozornil na dôležitú vec. „Odporúčame všetkým, aby si priebežne skontrolovali, či náhodou nemajú nejaký starý zabudnutý dlh v Sociálnej poisťovni vyšší ako 5 eur, pretože ak áno, je to dôvod toho, že Sociálna poisťovňa neschváli dávku nemocenského poistenia,“ vysvetlil s tým, že ak sa tak náhodou stane a niekto sa nájde v zozname dlžníkov, najprv si musí vyplatiť dlh a až následne potom si môže uplatniť nárok na dávku z nemocenského poistenia.
Dávka v nezamestnanosti
Na konsolidáciu verejných financií doplatila aj dávka v nezamestnanosti. „Všetkým, ktorým vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti po 1. januári 2026, tak v tomto prípade sa bude od 4. mesiaca znižovať a nebude už počas celého pol roka vo výške 50 percent denného vymeriavacieho základu,“ priblížil zmenu Kontúr.
V rozhovore sa dozviete aj:
- o koľko sa od januára zvýšili dôchodky
- ako stúpnu minimálne dôchodky
- do kedy zostáva „zmrazený“ 13. dôchodok
- kto konkrétne bude mať od apríla po novom nárok na dávku ošetrovné
- ako sa mení vyplácanie dávky v nezamestnanosti
- ako sa zvýšili SZČO zvýšili sociálne odvody a do kedy je potrebné novú sumu zaplatiť, aby sa vyhli penále
- čo všetko bude obsahovať dôchodková prognóza
- ako si v aplikácii Sociálnej poisťovne jednoducho skontrolujete napr. nedoplatky