Štát prichádza o milióny eur ročne. Môže za to zákaz práce pre predčasných dôchodcov, tvrdí Mihál

Štát prichádza o významné finančné prostriedky kvôli zákazu práce pre poberateľov predčasných starobných dôchodkov. Podľa Jozefa Mihála, odborníka na dane a odvody, by zrušenie tohto zákazu mohlo priniesť do verejného rozpočtu až 250 miliónov eur ročne.

Mihál uvádza, že pri občanovi, ktorý zarábal 800 eur mesačne, štát prichádza o 504 eur za mesiac. Pri mesačnom zárobku 1 600 eur by strata predstavovala 1 088 eur za mesiac. Skúsený a kvalifikovaný pracovník s platom tri tisíc eur mesačne prispieva k strate štátu sumou vyše dva tisíc eur za mesiac.

„Zákazom pracovať trestá štát sám seba. Šikovní tento zákaz vedia obísť, čím štát stráca dvakrát,“ komentuje Mihál. Pripomína tiež, že v júli 2024 Sociálna poisťovňa vyplácala predčasný starobný dôchodok 42-tisíc osobám. Ak by podľa jeho slov polovica z nich mohla pracovať a prispievať do verejných rozpočtov v priemere tisíc eur na jedného, štát by mohol získať za jeden mesiac sumu 21 miliónov eur. Za rok by to predstavovalo sumu 250 miliónov eur, čo by mohlo byť podľa odborníka na dane a odvody významnou pomocou pri konsolidácii verejných financií.

„Ministrovi financií by sa tieto peniaze pri konsolidácii mohli hodiť, ale nie, oni si radšej načapujú z druhého piliera,“ uzavrel s kritikou Jozef Mihál.