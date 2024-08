Jozef Mihál o znižovaní odvodov do druhého dôchodkového piliera klame, odkazuje minister Tomáš

Bývalý štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Jozef Mihál klame. V reakcii na jeho vyjadrenia o znižovaní odvodov do druhého dôchodkového piliera to pre agentúru SITA uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Donebavolajúce pokrytectvo

Jozef Mihál uviedol, že vládna koalícia plánuje v rámci konsolidácie verejných financií odvody do druhého piliera znížiť na tri percentá. Minister Tomáš mu však odkazuje, že jeho rezort nepripravuje znižovanie odvodu do druhého piliera, a ani sa nikto s takouto konsolidačnou požiadavkou na neho neobrátil.

„O Mihálovom donebavolajúcom pokrytectve svedčí aj takzvaný programový výber, teda možnosť ľudí vybrať si svoje úspory v druhom pilieri jednorazovo a naraz. Bola to práve bývalá vládna koalícia, vrátane členov súčasnej Mihálovej strany Demokrati, ktorá chcela toto opatrenie zrušiť a naopak ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod súčasným vedením tomu konkrétnymi krokmi zabránilo,“ uviedol minister práce Erik Tomáš.

Mihálove výpočty

Mihál vypočítal, že v prípade, že by pôvodná sadzba 5,75 percenta budúci rok klesla na tri percentá, sporiteľom s minimálnou mzdou (750 eur) by sa do druhého dôchodkového piliera pripísal príspevok nižší o 247,50 eur za rok.

Sporitelia, ktorí zarábajú 3 tisíc eur mesačne, si každý ročne nasporia o 540 eur menej. V súčasnosti, kedy je sadzba odvodov do druhého dôchodkového piliera na úrovni štyroch percent, sporitelia s minimálnou mzdou prídu ročne o 135 eur, tí so zárobkom 3 tisíc eur stratia 540 eur.

Mihál dodáva, že v prípade 3-percentného odvodu do druhého piliera by sporitelia s minimálnou mzdou v rokoch 2024 až 2027 prišli dokopy o 900 eur. Slováci, ktorí mesačne zarábajú hrubú mzdu vo výške 1 500 eur, stratia počas najblbších 4 rokov spolu 2 100 eur. Každý sporiteľ zarábajúci 3 tisíc eur mesačne, si do konca roka 2027 nasporí o 3 600 eur menej.