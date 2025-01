Sociálna poisťovňa podľa Viskupiča rozdáva viac peňazí, ako má. Liberáli upozorňujú na neudržateľný dôchodkový systém - VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) poukazuje na kritickú finančnú situáciu Sociálnej poisťovne. Poslanec SaS Marián Viskupič na tlačovej konferencii vyhlásil, že vláda Roberta Fica za rok svojho pôsobenia dostala Sociálnu poisťovňu do deficitu tri miliardy eur.

„Poisťovňa rozdáva viac peňazí, ako má,“ uviedol Marián Viskupič. V roku 2024 sa podľa jeho slov ukázala neudržateľnosť rozhodnutí vlády Roberta Fica, kedy schválené dofinancovanie Sociálnej poisťovne vo výške 1,6 miliardy eur stúplo na 2,72 miliardy eur.

Rapídny problém vo financovaní dôchodkového systému

Viskupič zároveň upozornil na výrazné navýšenie transferov zo štátneho rozpočtu do Sociálnej poisťovne, ktoré majú počas rokov 2024 až 2027 dosiahnuť 11 miliárd eur. „V roku 2023 bolo potrebné rekordné dofinancovanie vo výške 1,16 miliardy eur a situácia sa nezlepšuje,“ dodal.

Poslanec zároveň upozornil na to, že pri súčasnom nastavení ani plánované sumy idúce do Sociálnej poisťovne na rok 2026 a 2027 nebudú stačiť. Poslanci SaS pripomenuli analýzu NKÚ, ktorá konštatovala, že 13. dôchodok spôsobil rapídny problém vo financovaní celého dôchodkového systému.

Cesta k bankrotu

„Pýtame sa ministerstva práce, aký má plán. Vidíme, že už tento rok a aj ďalšie roky je z pohľadu financovania dôchodkov neudržateľný. Uvedomuje si to aj mladá generácia. Zvyšovanie dôchodkov a ďalších výdavkov je totiž gréckou cestou, cestou k bankrotu. Celá konsolidácia ide na riešenie problémov v Sociálnej poisťovni. Vláda sa musí čelom postaviť k problému a riešiť situáciu aj s ohľadom na ďalšie generácie,“ vyhlásil poslanec NR SR za SaS Vladimír Ledecký. Zároveň pripomenul, že SaS nehlasovala za navyšovanie 13. dôchodku ani za zákon, ktorý spôsobil masívne odchody ľudí do dôchodku.

Nová členka SaS, poslankyňa Martina Holečková dodala, že opakované zasahovanie do druhého piliera vlády Roberta Fica pripravilo ľudí o 5 až 10-tisíc eur na budúce dôchodky.

„To, čo je typické pre vlády Roberta Fica, je, že vždy, keď nemajú peniaze v dôchodkovom systéme, siahne na úspory ľudí v druhom pilieri. Je nepredstaviteľné, že štvornásobný premiér nevie nastaviť dôchodkový systém tak, aby bol udržateľný. Tieto peniaze sú majetkom nás všetkých a nesmú byť zneužívané na sanáciu nezodpovednej politiky,“ uviedla Martina Bajo Holečková.

Sociálna poisťovňa má dostatok finančných zdrojov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v reakcii na tlačovú konferenciu SaS uviedlo, že Sociálna poisťovňa má dostatok finančných zdrojov na pokrytie svojich záväzkov vrátane vyplácania všetkých druhov dôchodkov a 13. dôchodku. Rezort dodal, že deficit poisťovne je sanovaný transfermi zo štátneho rozpočtu, čo bolo bežné aj v minulosti.

„V rokoch 2023 a 2024 predstavovali náklady na rodičovský dôchodok vyše 600 miliónov eur, zatiaľ čo nárast predčasných dôchodkov zvýšil náklady o 420 miliónov eur,“ pripomenulo tlačové oddelenie ministerstva práce.

Bývalá vláda opatrenia schválila

Zároveň zdôraznilo, že bývalá vláda, ktorej súčasťou bola aj strana SaS, schválila tieto opatrenia, pričom SaS podporila ich ukotvenie v ústave. Podľa ministerstva práce SaS v roku 2023 podporilo mimoriadnu valorizáciu dôchodkov navrhnutú súčasným ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom.

Rezort práce sa obhajuje tým, že súčasná vláda zlepšila hospodárenie Sociálnej poisťovne úpravou vyplácania rodičovského dôchodku, sprísnením pravidiel pre predčasné dôchodky a zavedením novej kompetencie pre posudkových lekárov týkajúcej sa fiktívnych PN-iek.

Pokrytecká kritika

Minulý rok do druhého piliera tiež prešlo 1,2 miliardy eur, ktoré by inak podľa rezortu skončili v rozpočte poisťovne. Kritika deficitu poisťovne zo strany SaS je podľa ministerstva práce pokrytecká.

„Ak Saska hovorí o reforme dôchodkového systému, neznamená to nič iné ako zrušenie skutočného 13. dôchodku. Už raz to táto strana presadila, a preto by sa pred ňou mali mať poberatelia dôchodkov na pozore,“ uzavrelo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.