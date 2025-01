Sociálna poisťovňa má dostatok zdrojov na pokrytie svojich záväzkov, Tomášovo ministerstvo označilo kritiku SaS za pokryteckú

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v reakcii na tlačovú konferenciu SaS uviedlo, že Sociálna poisťovňa má dostatok finančných zdrojov na pokrytie svojich záväzkov vrátane vyplácania všetkých druhov dôchodkov a 13. dôchodku. Rezort dodal, že deficit poisťovne je sanovaný transfermi zo štátneho rozpočtu, čo bolo bežné aj v minulosti.

„V rokoch 2023 a 2024 predstavovali náklady na rodičovský dôchodok vyše 600 miliónov eur, zatiaľ čo nárast predčasných dôchodkov zvýšil náklady o 420 miliónov eur,“ pripomenulo tlačové oddelenie ministerstva práce.

Bývalá vláda opatrenia schválila

Zároveň zdôraznilo, že bývalá vláda, ktorej súčasťou bola aj strana SaS, schválila tieto opatrenia, pričom SaS podporila ich ukotvenie v ústave. Podľa ministerstva práce SaS v roku 2023 podporilo mimoriadnu valorizáciu dôchodkov navrhnutú súčasným ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom.

Rezort práce sa obhajuje tým, že súčasná vláda zlepšila hospodárenie Sociálnej poisťovne úpravou vyplácania rodičovského dôchodku, sprísnením pravidiel pre predčasné dôchodky a zavedením novej kompetencie pre posudkových lekárov týkajúcej sa fiktívnych PN-iek.

Pokrytecká kritika

Minulý rok do druhého piliera tiež prešlo 1,2 miliardy eur, ktoré by inak podľa rezortu skončili v rozpočte poisťovne. Kritika deficitu poisťovne zo strany SaS je podľa ministerstva práce pokrytecká.

„Ak Saska hovorí o reforme dôchodkového systému, neznamená to nič iné ako zrušenie skutočného 13. dôchodku. Už raz to táto strana presadila, a preto by sa pred ňou mali mať poberatelia dôchodkov na pozore,“ uzavrelo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky stabilne a pravidelne

Na tlačovú konferenciu strany SaS zareagovala aj Sociálna poisťovňa. „Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky svojim klientom stabilne a pravidelne v riadnych termínoch. Zákon garantuje, že Sociálna poisťovňa vždy disponuje dostatkom finančných prostriedkov na výplatu dávok sociálneho poistenia,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Dodal, že transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR sa realizuje podľa zákona o sociálnom poistení a slúži na zachovanie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne. Tento transfer sa podľa poisťovne priebežne odvíja od výšky príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne v rozhodujúcom období.

„Jeho stav a vývoj bol súčasťou schváleného rozpočtu Sociálnej poisťovne v závere roka 2024. Výhľad na najbližšie obdobie je pozitívny, má klesajúci trend,“ potvrdil Martin Kontúr zo Sociálnej poisťovne.